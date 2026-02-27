Dopo mesi di annunci, di rinvii e di polemiche, arriva oggi al Parlamento britannico il piano miliardario di investimenti extra per la difesa e il riarmo promesso a suo tempo dal governo laburista di Keir Starmer.

L'iniziativa, ultimo atto politico importante del premier ormai dimissionario, è stata anticipata dai media in queste ore, in attesa che sir Keir ne illustri il testo completo: testo che comprenderà fra l'altro 5 miliardi di sterline in più da destinare specificatamente nel bilancio militare allo sviluppo della dotazione di droni e di altre armi «autonome».

Il Tesoro ha autorizzato il mese scorso uno stanziamento ad hoc di 13,5 miliardi di sterline per finanziarie questo piano anno per anno. Ma secondo la Bbc il neo-ministro della Difesa, Dan Jarvis, è riuscito a ottenere un incremento marginale di questa cifra in extremis. Si resta tuttavia lontani dai 28 miliardi invocati dai comandi militari con il sostegno almeno parziale del precedente titolare della Difesa, John Healey, dimessosi nelle scorse settimane assieme al suo vice Al Carns per protesta contro il mancato rispetto pieno degli impegni iniziali imputato a Starmer e alle resistenze della ministra delle Finanze, la cancelliera dello Scacchiere, Rachel Reeves.

Il premier uscente ha comunque tirato dritto, confermando la decisione di varare oggi il testo, prima del vertice Nato del 7 luglio ad Ankara, a dispetto delle sue già annunciate dimissioni. Testo che conferma fra l'altro l'obiettivo a medio termine di arrivare a spendere il 3,5% del Pil per la Difesa entro il 2035 e che è stato illustrato ieri al segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, in visita a Downing Street. Stando ai media, il Dip ha ricevuto nella sua forma finale un via libera ufficioso anche da Andy Burhnam, unico candidato alla successione di Starmer come leader del Labour e scontato premier entrante.

Per sir Keir si tratta solo di una questione d'immagine e di «eredità politica», commentano da parte loro le opposizioni – conservatori in testa – denunciando il risultato come insufficiente: «troppo poco e troppo tardi» per le esigenze delle forze armate britanniche a fronte di guerre e minacce emergenti.