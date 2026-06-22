Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito laburista britannico e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street.

Il primo ministro Starmer ha annunciato le sue dimissioni.

Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le proprie dimissioni davanti al numero 10 di Downing Street.

La decisione, così come le modalità e i tempi del passaggio di consegne alla guida del Labour e del Governo, era attesa da giorni.

Sul piano formale, Starmer resterà comunque primo ministro fino alla nomina del suo successore.

Da tempo il leader laburista era sottoposto a forti pressioni all’interno del partito. La crisi si è aggravata dopo la netta vittoria di Andy Burnham, ex sindaco della Greater Manchester, nell’elezione suppletiva di Makerfield.

Il successo gli ha consentito di tornare alla Camera dei Comuni e di lanciare ufficialmente la sua sfida per la leadership del Labour.

Un partito in crisi

Come riportato dalla «BBC», prima di annunciare il suo addio, Starmer ha spiegato di aver preso le redini di un Partito laburista che considerava in crisi sotto il profilo politico, finanziario e morale.

Ha raccontato che gli veniva detto ripetutamente che il partito non aveva più futuro, ma di essere riuscito a smentire queste previsioni.

Secondo Starmer, il cambiamento è stato possibile grazie all'eliminazione dell'antisemitismo all'interno del partito e al lavoro svolto per recuperare credibilità sui temi dell’economia, della difesa e della sicurezza nazionale.