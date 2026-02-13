«Abbiamo già fatto esperienza di avvistamenti di droni, ma che un drone armato di esplosivo arrivi in uno scalo è un nuovo scenario di minaccia, un nuovo livello di minaccia», ha detto Alexander Dobrindt. (Immagine d'archivio del 22 luglio)
Keystone
«Siamo di fronte a un fatto molto serio rilevante per la sicurezza», e di fronte «allo scenario di un attacco ibrido». Lo ha detto il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt, parlando alla stampa del caso dei droni di Lipsia.
«Abbiamo già fatto esperienza di avvistamenti di droni, ma che un drone armato di esplosivo arrivi in uno scalo è un nuovo scenario di minaccia, un nuovo livello di minaccia», ha aggiunto.