L'ordine di droni d'attacco riguarda gli Shrike, prodotti dal principale produttore ucraino SkyFall e dotati di software dell'azienda statunitense di tecnologia per la difesa Auterion, progettato per tracciare e colpire autonomamente bersagli in movimento nella fase finale del volo.

Il Ceo di Auterion, Lorenz Meier, ha confermato l'entità del contratto, aggiungendo che ammonta a circa 90 milioni di euro (103 milioni di dollari) ed è finanziato da un paese europeo. Meier ha dichiarato che alcuni droni sono già stati consegnati al governo ucraino, mentre i restanti saranno spediti entro la fine dell'anno.

SkyFall ha confermato il coinvolgimento della Germania, ma ha affermato di non poter commentare i dettagli dell'acquisto.