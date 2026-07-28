Attentato a Pride Berlino
Germania: trovato video in cui attentatore dichiara fedeltà a ISIS
Sabato, prima di compiere l'attentato, Abdul Ballout ha girato un video in cui dichiara la sua fedeltà all'ISIS.
Keystone
Gli investigatori tedeschi hanno ritrovato il cellulare dell'attentatore del Gay Pride di Berlino. Sul dispositivo è stato rinvenuto un video del giorno dell'attentato in cui Abdul Ballout dichiara la sua fedeltà all'organizzazione terroristica Stato islamico (ISIS).
Lo riporta la «Bild», che cita fonti delle forze di sicurezza. Sembrerebbe che il cellulare sia stato rinvenuto all'interno dell'auto utilizzata sabato per compiere l'attentato.