Lo ha detto il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. (Foto d'archivio)
Keystone
«L'Iran ha vinto la guerra con gli Usa e Israele, ma dobbiamo consolidare questa vittoria». Lo ha detto il presidente del Parlamento iraniano e negoziatore con gli Stati Uniti, Mohammad Bagher Ghalibaf.
«Il Paese deve avere speranza in un futuro luminoso», ha aggiunto Ghalibaf, citato dall'agenzia Fars. «Le autorità iraniane devono espandere e rafforzare il potere esecutivo della Guida, Mojtaba Khamenei, perché ogni tentativo di costruire un Iran forte partirà da qui», ha concluso.