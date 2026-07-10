Il decesso della Widdecombe all'età di 78 anni, è stato annunciato oggi.

La polizia ha infatti reso noto di aver aperto un'indagine penale. Widdecombe è stata un'ex deputata Tory, ex ministra del governo di John Major, ex eurodeputata del Brexit Party e negli ultimi anni era divenuta responsabile del settore Giustizia e Immigrazione di Reform. E' stata anche scrittrice e personaggio televisivo.