Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sudoccidentale è salito a 13 morti, ha annunciato oggi la premier Sanae Takaichi.

Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade in seguito al forte terremoto di ieri.

«Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade», ha dichiarato la prima ministra giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.

«Abbiamo ricevuto segnalazioni di sette feriti gravi e 29 feriti lievi. Inoltre, alle 7.00 di oggi, 9'186 persone hanno trovato rifugio in 506 centri di accoglienza distribuiti in cinque prefetture, tra cui Kumamoto e Fukuoka», ha dichiarato il portavoce del governo Minoru Kihara, citato dal «Guardian».