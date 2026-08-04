Dal Confine
Giovane si tuffa e non riemerge nel lago di Como, all'alba ritrovato il suo corpo
Lago di Como in un'immagine d'archivio.
sda
È stato ritrovato intorno alle 6 di questa mattina, dai sommozzatori dei vigili del fuoco, giunti da Torino, il corpo del diciottenne che si era tuffato in acqua nel lago di Como intorno alle 2 della scorsa notte e non era più riemerso.
Presenti sul posto anche la guardia costiera, carabinieri e sanitari: è stata accertata la morte del ragazzo.
Il giovane si era tuffato dal pontile della località Acquaseria di San Siro, era riemerso per un attimo e poi è stato visto dagli amici andare a fondo, scrive l'agenzia ANSA.
Lanciato l'allarme, sono stati inviati mezzi navali della guardia costiera del lago di Como e richiesto ai pompieri l'impiego di mezzi navali da Dongo (Como) e da Bellano (Lecco) e l'intervento dei sommozzatori.