Fare il pieno diventa un lusso. In Russia la crisi dei carburanti si sta aggravando rapidamente e i prezzi continuano a salire. Un video girato in una stazione di servizio mostra automobilisti costretti a pagare quasi 3,50 franchi per un litro di benzina.

Fare rifornimento è diventato un passatempo costoso per i russi. (Immagine d'archivio)

E non si può fare il pieno

E non si può fare il pieno Benzina fino a 3,50 franchi al litro: in Russia la crisi dei carburanti si aggrava

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Hai fretta? blue News riassume per te In Russia la crisi dei carburanti si sta aggravando a causa degli attacchi ucraini alle raffinerie, con la lavorazione del petrolio scesa ai minimi degli ultimi vent’anni.

In molte regioni le stazioni di servizio sono vuote o razionano il carburante, mentre i prezzi sono saliti fino a circa 3,50 franchi al litro.

Il governo ha bloccato le esportazioni di diesel e benzina e ha iniziato a importare carburanti dall’estero. Riepilogo creato con

La Russia dispone di immense riserve di petrolio greggio e l’industria petrolifera nazionale, con le sue numerose raffinerie, rappresenta uno dei pilastri dell’economia del Paese.

Da alcuni mesi, però, gli impianti sono diventati uno degli obiettivi principali degli attacchi dell’esercito ucraino.

Le conseguenze sono sempre più pesanti. La lavorazione del petrolio è scesa ai livelli più bassi degli ultimi vent’anni. Molte stazioni di servizio sono rimaste senza carburante, mentre altre ne distribuiscono soltanto quantità limitate.

In alcune zone gli automobilisti sono costretti ad affrontare code lunghe diversi chilometri pur di riuscire a fare rifornimento. La tensione è tale che si sono già verificati scontri tra conducenti esasperati.

Prezzi in forte aumento

Secondo l’istituto statistico russo Rosstat, nell’arco di tre settimane il prezzo della benzina è aumentato di quasi il 7%, mentre quello del diesel è salito di oltre l’8%.

La corsa dei prezzi non sembra arrestarsi. In un video girato presso una stazione di servizio in Crimea si vede un distributore che vende la benzina a 330 rubli al litro, pari a circa 3,50 franchi.

A queste tariffe, un pieno da 50 litri costerebbe una somma equivalente a circa il 15% dello stipendio medio mensile russo.

Nella maggior parte dei casi, però, agli automobilisti non è comunque consentito riempire completamente il serbatoio. In molte località il limite massimo è fissato a 20 litri per ogni rifornimento, sempre che il carburante sia disponibile.

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La crisi, iniziata in Crimea, si è ormai estesa a quasi tutte le regioni del Paese.

Il governo ha inoltre sospeso le esportazioni di diesel, mentre quelle di benzina erano già vietate da tempo. Mosca ha anche iniziato a importare carburanti dall’estero.