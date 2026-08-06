Un incontro segreto a lume di candela, seduti ad un tavolo di legno massiccio, circondati da bandiere americane e teste di cervo appese al muro. È nato così il movimento degli ex Maga che vogliono opporsi a Donald Trump e creare un nuovo partito per l'America First, con tanto di candidato alle presidenziali del 2028.

«Abbiamo detto basta alle guerre all'estero e facevamo sul serio. Abbiamo sostenuto Donald Trump perché aveva fatto quella promessa. Ma lui ci ha traditi tutti. Il nostro impegno è per tutti gli americani: di destra, di sinistra e di centro.

Il movimento è iniziato», ha scritto l'ex deputata ed ex fedelissima del tycoon Marjorie Taylor Greene, che ha postato l'emblematica foto dell'incontro avvenuto durante il weekend nella tenuta in Maine di Tucker Carlson.

Con lui e Green riuniti al tavolo c'erano il deputato Thomas Massie, che ha attaccato Trump sulla gestione dei files su Jeffrey Epstein, e Joe Kent, ex funzionario per la sicurezza nazionale dell'amministrazione che si è dimesso all'inizio di quest'anno.

Opposizione alla guerra in Iran

Quest'utltmo ha dichiarato in un'intervista a Politico che il gruppo si è riunito per discutere il modo migliore per organizzare la propria opposizione alla guerra in Iran. «C'è ancora molto lavoro pratico da fare», ha detto. «Candidarsi in un terzo partito è difficile. Non impossibile, ma è molto difficile.

Tuttavia, questa è stata una sorta di conclusione comune a cui siamo arrivati: il sistema attuale semplicemente non funziona, e dobbiamo trovare qualcosa di nuovo per salvare il nostro Paese», ha spiegato.

Carlson candidato alla presidenza?

Carlson, Greene e Massie avevano tutti sostenuto Trump prima delle elezioni del 2024. Non è chiaro chi potrebbe guidare il nuovo movimento, ma tutti sono d'accordo che Carlson dovrebbe candidarsi alla presidenza nel 2028.

Per il momento l'ex giornalista ha risposto di non voler correre. «Speriamo che un giorno si svegli e che dica: mi candiderò», ha detto Kent.

Programma molto semplice, disaccordo sulle questioni sociali

Quanto alla piattaforma del nuovo ipotetico partito, Kent ha spiegato che sarebbe incentrata su un fermo anti-interventismo. «Credo si debba adottare un programma molto, molto semplice e riconoscere fin da subito che saremo in disaccordo su molte politiche interne e su svariate questioni sociali», ha detto Kent.

«In fin dei conti, il presidente può parlare a lungo di tutti questi temi, ma di fatto non dispone di grandi poteri». «Siamo concordi nel non volere che sia Israele a dettare la nostra politica estera – ha aggiunto – non vogliamo più guerre all'estero». Insomma un ritorno alle origini del movimento 'Make America Great Again', isolazionista e populista, in contrapposizione con il partito democratico che si sta invece spostando sempre più a sinistra.

La storia non premia indipendenti o terzi partiti

Tradizionalmente, i candidati indipendenti o di terzi partiti negli Stati Uniti non hanno molta fortuna. Per poter semplicemente comparire sulla scheda devono affrontare sfide enormi, destreggiarsi tra raccolta firme e scadenze che variano da uno Stato all'altro.

Per non parlare dei fondi necessari alla corsa alla Casa Bianca. La più recente campagna presidenziale di un indipendente, Robert F. Kennedy Jr. nel 2024, è finita prematuramente, con percentuali di gradimento bassissime e cause avviate in diversi Stati.

Ma già il solo fatto che un gruppo di ex trumpiani di ferro stia pensando ad un movimento anti-tycoon è il segno delle profonde spaccature all'interno dei Maga e del partito repubblicano.