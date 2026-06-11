Medio Oriente Gli stati Uniti hanno accettato il testo: ora è probabile l'ok di Teheran, secondo i media iraniani

Da parte sua il presidente americano Donald Trump, parlando nello Studio Ovale, ha dichiarato che «firmeremo molto presto l'accordo» con l'Iran, «forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente JD Vance». E ha assicurato che lo Stretto di Hormuz aprirà subito dopo l'intesa con Teheran.

Trump ha anche affermato: «ho appena parlato con Netanyahu», aggiungendo di aver parlato anche con altri leader.

In precedenza, una fonte israeliana ha dichiarato alla CNN che il post su Truth in cui Trump lasciava intendere un imminente accordo con Teheran ha colto di sorpresa Netanyahu, che era impegnato in una discussione sulla sicurezza proprio in merito all'Iran.

Israele non era a conoscenza di alcun accordo imminente con l'Iran, né di alcuna approvazione di un'intesa, ha aggiunto la fonte.