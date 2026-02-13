Dopo l'incidente avvenuto ieri in Val Sumvitg, la Rega ha trasportato i due escursionisti per degli accertamenti all'ospedale regionale di Ilanz. (immagine simbolica)
Keystone
Lunedì pomeriggio due escursionisti di nazionalità tedesca sono rimasti feriti leggermente a seguito di un incontro con due cani da protezione delle greggi nella Val Sumvitg (GR). Ecco cosa fare quando ci si trova confrontati a questi animali.
Uno dei due, un 22enne, è scivolato per circa dieci metri lungo un pendio.
L'Ufficio cantonale per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali sta chiarendo insieme alla polizia cantonale dei Grigioni la dinamica dell'incidente, si legge in una nota diffusa oggi.
La Rega ha trasportato i due escursionisti di 21 e 22 anni all'ospedale regionale di Ilanz per degli accertamenti.
Al momento dell'incidente stavano scendendo a piedi dalla Fuorcla da Cavel verso Run Sut.
Le forze dell'ordine rimandano a un link in cui trovare informazioni utili sui cani da guardia. Giova ricordare che hanno un compito ben preciso da svolgere: garantire la protezione del proprio gregge dagli intrusi.
Hanno quindi appreso e sviluppato un marcato comportamento territoriale e protettivo. Gli elementi sconosciuti e i disturbi vengono osservati con diffidenza dai cani e tenuti lontani dal gregge in quanto potenziali pericoli.
Soprattutto di notte, al crepuscolo, in caso di maltempo e quando il gregge è in movimento, i cani sono estremamente vigili.
Il loro territorio deve essere rispettato e non deve essere disturbato. Potenziali intrusi e pericoli possono essere: predatori (lupi, orsi), altri cani, persone come escursionisti, ciclisti, appassionati di sport di montagna oaltri disturbi al gregge causati dalla natura.
La polizia ricorda i comportamenti da avere in presenza di greggi protette da cani:
Se ti trovi in una zona di pascolo dove è probabile che siano presenti cani da protezione del gregge:
Se i cani da guardiania abbaiano, corrono nella tua direzione o ti sbarrano la strada: