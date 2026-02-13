Uno dei due, un 22enne, è scivolato per circa dieci metri lungo un pendio.

L'Ufficio cantonale per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali sta chiarendo insieme alla polizia cantonale dei Grigioni la dinamica dell'incidente, si legge in una nota diffusa oggi.

La Rega ha trasportato i due escursionisti di 21 e 22 anni all'ospedale regionale di Ilanz per degli accertamenti.

Al momento dell'incidente stavano scendendo a piedi dalla Fuorcla da Cavel verso Run Sut.

Il compito dei cani da guardia

Le forze dell'ordine rimandano a un link in cui trovare informazioni utili sui cani da guardia. Giova ricordare che hanno un compito ben preciso da svolgere: garantire la protezione del proprio gregge dagli intrusi.

Hanno quindi appreso e sviluppato un marcato comportamento territoriale e protettivo. Gli elementi sconosciuti e i disturbi vengono osservati con diffidenza dai cani e tenuti lontani dal gregge in quanto potenziali pericoli.

Soprattutto di notte, al crepuscolo, in caso di maltempo e quando il gregge è in movimento, i cani sono estremamente vigili.

Il loro territorio deve essere rispettato e non deve essere disturbato. Potenziali intrusi e pericoli possono essere: predatori (lupi, orsi), altri cani, persone come escursionisti, ciclisti, appassionati di sport di montagna oaltri disturbi al gregge causati dalla natura.

La polizia ricorda i comportamenti da avere in presenza di greggi protette da cani:

Se ti trovi in una zona di pascolo dove è probabile che siano presenti cani da protezione del gregge: Mantieni la calma e procedi lentamente.

Cammina lungo il margine dell’area di pascolo, mai al centro.

Se il cane abbaia, fermati e aspetta che smetta di abbaiare.

Scendi dalla bici e spingila lentamente.

Mantieni la massima distanza possibile dal gregge.

Non toccare il cane e non cercare di dargli bocconcini.

Non spaventare né spaventare pecore, capre o cani da guardia.

Se non vedi cani da guardiania, attira l’attenzione su di te parlando ad alta voce.