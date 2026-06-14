Al primo posto si posiziona l'attuale presidente del Governo, Martin Bühler (PLR), seguito da Marcus Caduff (Centro). Al terzo posto ci sarebbe Carmelia Maissen (Centro) e al quarto la candidata dell'UDC, Valérie Favre Accola. A contendersi il quinto seggio Peter Peyer (PS) e Aita (Zanetti). La differenza fra i due è di quasi 3'700 voti. Seguono al settimo posto Nora Saratz Cazin (Verdi liberali), Maurizio Michael (PLR) e Reto Bott (indipendente).

I risultati definitivi per il Governo sono attesi fra le 14 e le 14.30. Attualmente sono stati conteggiati 71 Comuni su 100. La partecipazione si attesta al 50,51%.