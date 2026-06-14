La candidata dell'UDC al Governo, Valérie Favre Accola, potrebbe aggiudicarsi un seggio nell'esecutivo cantonale, stando ai primi risultati intermedi.
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Stando ai primi risultati parziali delle elezioni del Governo grigionese i quattro Consiglieri di Stato in carica vengono riconfermati. La candidata dell'UDC, Valérie Favre Accola, si piazza al quarto posto prima dell'uscente socialista Peter Peyer.
Al primo posto si posiziona l'attuale presidente del Governo, Martin Bühler (PLR), seguito da Marcus Caduff (Centro). Al terzo posto ci sarebbe Carmelia Maissen (Centro) e al quarto la candidata dell'UDC, Valérie Favre Accola. A contendersi il quinto seggio Peter Peyer (PS) e Aita (Zanetti). La differenza fra i due è di quasi 3'700 voti. Seguono al settimo posto Nora Saratz Cazin (Verdi liberali), Maurizio Michael (PLR) e Reto Bott (indipendente).
I risultati definitivi per il Governo sono attesi fra le 14 e le 14.30. Attualmente sono stati conteggiati 71 Comuni su 100. La partecipazione si attesta al 50,51%.