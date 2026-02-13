A causa di un incidente stradale il tunnel del San Bernardino è rimasto chiuso per diverse ore oggi. Stando alle informazioni pubblicate sul sito sullo stato delle strade grigionesi il tunnel è ora di nuovo aperto.

Sulla pagina internet strassen.gr.ch dell'Ufficio tecnico grigionese la strada fra San Bernardino e Hinterrhein è di nuovo colorata di verde. Le macchine, che erano state deviate sul Passo del San Bernardino, e i veicoli pesanti fermi alle aree di sosta di Hinterrhein e Campagnola possono di nuovo transitare attraverso il tunnel.

L'incidente si è verificato stamattina poco prima delle 10, ha confermato il portavoce della Polizia cantonale dei Grigioni, Roman Rüegg a Keystone-ATS. Maggiori informazioni verranno diramate in un comunicato, che verrà diffuso nel corso del pomeriggio.

Se nei Grigioni il traffico fra nord e sud è tornato a scorrere, al portale nord del tunnel del San Gottardo le colonne oggi a mezzogiorno hanno raggiunto i 18 chilometri. Il servizio di informazione del Touring Club Svizzero (TCS) ha stimato un tempo di attesa di circa tre ore.