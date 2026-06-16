Graham Platner vuole strappare ai repubblicani il seggio di senatore dello Stato del Maine alle elezioni di midterm. L'uomo è un populista, con un tatuaggio nazista che avrebbe scritto messaggi osceni alle donne: non è un democratico qualunque.

Hai fretta? blue News riassume per te Nello Stato americano del Maine, Graham Platner ha prevalso nelle primarie democratiche e spera ora di strappare il seggio senatoriale a Susan Collins, nelle elezioni di medio termine.

Platner è stato in passato oggetto di una serie di scandali, tra cui un tatuaggio nazista, dichiarazioni folli su Internet e messaggi osceni alle donne.

Il politico giustifica il suo comportamento, tra l'altro, con la sindrome da stress post traumatico (PTSD), dopo essere stato schierato in zone di combattimento

Nonostante gli scandali, ha buone possibilità di diventare il nuovo senatore del Maine.

Le primarie democratiche che si terranno nel Maine il 9 giugno appaiono una partita senza storia.

Il candidato terzo classificato, Davi Costello, ha ottenuto il 5,61%. Janet Mills ha ottenuto il 18,42%. Graham Platner ha vinto nettamente con quasi il 76%.

Si tratta di un risultato notevole, dato che il 41enne non è un tipico democratico. Non perché il pescatore di ostriche abbia trascorso diversi anni nel Corpo dei Marines e abbia partecipato a missioni in Iran e Afghanistan.

Sono altri gli eventi del suo curriculum che stupiscono. Eccoli.

Platner, il ribelle

Nell'annuario scolastico del 2003, Graham Platner e un suo compagno di classe sono stati votati nella categoria «I più probabili iniziatori di una rivoluzione».

Platner regge un cartello: «Libertà per Kosovo, Cecenia, Kashmir, Palestina, Kurdistan, Tibet».

Il compagno di classe regge un altro cartello: «Non ascoltatelo».

Graham Platner nell'annuario scolastico del 2003. Bangor Public Library

Nel corso della sua campagna elettorale, sono venuti alla luce i commenti fatti dal vincitore delle primarie in Main su Reddit tra il 2013 e il 2021.

A volte si definisce «comunista», a volte scrive che tutti i poliziotti sono dei bastardi - e a volte dice che chi ha paura di uno stupro dovrebbe prendersi più responsabilità per se stesso e non sballarsi tanto da fare sesso con qualcuno se non vuole.

Per questo Graham si è scusato pubblicamente nell'ottobre 2025: in un video, il veterano ha preso le distanze dalle precedenti dichiarazioni su X e ha spiegato di aver sofferto di disturbo da stress post-traumatico (PTSD) dopo le sue missioni all'estero.

Il tatuaggio nazista

Il 41enne si è fatto tatuare un teschio sul petto destro. Non come quello dei «Pirati dei Caraibi», ma come quello usato dalle SS nel Terzo Reich.

Si spiega nuovamente in un video: si è fatto il tatuaggio a Spalato, in Croazia, durante una vacanza a terra con i compagni.

«Ho notato che ha una forte somiglianza con un simbolo usato dai neonazisti, e voglio sottolineare che non era assolutamente mia intenzione».

NEW: Bernie Sanders endorsed Senate candidate Graham Platner of Maine, says him getting a tattoo that resembles a Nazi symbol was a total accident.



In the new video, Platner showed off his new cover-up tattoo of dogs that he got last night.



Platner, who said he was a communist… pic.twitter.com/MhA0zKPTyM — Collin Rugg (@CollinRugg) October 22, 2025

Platner mostra il suo petto: si è fatto fare un tatuaggio eccessivo. Ma ci sono le dichiarazioni di tre vecchi compagni che affermano che Platner sapeva benissimo a cosa andava incontro.

«CBS News» segue il caso nell'aprile 2026: il residente del Maine sta anche cercando di giustificare il passo falso del tatuaggio con la PTSD?

«Non ho mai dato la colpa di tutte le opinioni passate della mia vita solo allo stress post-traumatico», risponde il democratico. «Quando ho lasciato l'esercito, venivo da un'istituzione iper-maschile e iper-violenta».

In response to controversy surrounding a tattoo resembling a Nazi symbol and comments he made previously on Reddit, Maine Democratic Senate candidate Graham Platner says "much of it was because of the culture I had come out of."



"When I left the military, I came out of a… pic.twitter.com/C069CLxuDb — CBS News (@CBSNews) April 10, 2026

La fanteria aveva un «senso dell'umorismo grossolano» e una «visione ristretta di molte questioni»: questo ha plasmato la sua opinione.

Ma quando è tornato nella società civile c'è stato un cambiamento. «Molte di queste convinzioni e pensieri e persino il linguaggio sono cambiati in modo significativo nel corso del tempo».

WHOA! Far-left CNN’s Michael Smerconish actually just went after Democrat Graham Platner for his Nazi tattoo:



"He didn’t cover it until October of 2025 — 18 years after getting it — and only when it became a political problem.”



“Think about that for a moment. 18 years of… pic.twitter.com/UKH7Sh7osf — Blue Lives Matter (@bluelivesmtr) May 31, 2026

Tuttavia, il fatto che Platner si sia fatto coprire il tatuaggio solo in ottobre, dopo 18 anni, rimane un valido punto di critica per alcuni commentatori.

I messaggi indecenti

L'ex soldato è accusato di aver inviato messaggi osceni a diverse donne dopo il suo matrimonio con Amy Gertner nel 2023.

La moglie ha parlato di questo scandalo in un video, dicendosi «arrabbiata» e «delusa» dal fatto che questa storia stia facendo il giro del mondo.

Durante la campagna elettorale, Genevieve McDonald, che lavora per Platner, chiede alla moglie Amy Gertner se il marito ha scheletri nell'armadio che la sua squadra dovrebbe conoscere.

La moglie racconta a Genevieve dei messaggi inviati ad altre donne, che in seguito diventeranno pubblici.

A message from my wife Amy: pic.twitter.com/dbDqjssevp — Graham Platner for Senate (@grahamformaine) May 30, 2026

Lei dice che non è facile essere appena sposati quando non si riesce a realizzare il desiderio di avere figli e poi c'è anche una campagna politica in corso.

Ora però stanno frequentando una consulenza matrimoniale ed entrambi i coniugi hanno un terapeuta.

«Nessun matrimonio è perfetto. Io non voglio un matrimonio perfetto, voglio il mio matrimonio».

Hayes: Were you sending sexually explicit messages to other women back in 2023 2024?



Platner: At the beginning of our marriage, I made mistakes and Amy held me accountable for them, and we worked through them. And the work that we did made our marriage significantly stronger.… pic.twitter.com/1X5eInnI9K — Acyn (@Acyn) June 5, 2026

«All'inizio del nostro matrimonio ho commesso degli errori, Amy me lo ha dimostrato e li abbiamo risolti insieme», dice Platner quando Chriy Hayes gli chiede di parlarne a «MS Now». «E questo lavoro ha reso il nostro matrimonio molto più forte».

Perché Platner ha ancora una possibilità

Come mai il 41enne sta conquistando tre quarti dei voti democratici nonostante questa storia?

«Non mi sono comportato esattamente bene. Sono stato molto, molto aperto», dice a «MS Now». «Questo prima di diventare un personaggio pubblico».

Ma è sempre disposto a parlare di quei momenti in cui non si è comportato bene.

CHRIS HAYES: Are there texts of yours, pictures of yours floating around out there?



GRAHAM PLATNER: I’m not worried about it. pic.twitter.com/aqtCA164JR — MCBN (@MCBNNEWSS) June 5, 2026

«Sono stato in tutto lo Stato [del Maine]. Ho presenziato in più di 80 sale cittadine. E rispondo alle domande dei cittadini del Maine, indipendentemente dal tema. Mi sono reso molto accessibile alle persone. E voglio che conoscano i miei problemi. Il mio è un viaggio di cambiamento».

Wow! The bar is really on the floor with some voters in Maine?



I’ll get dragged for this point, but IDGAF.



Saying, “But Platner isn’t in the Epstein files,” is not a flex.



I get it. Platner is their guy. I just wish there had been some acknowledgment from Mainers and party… pic.twitter.com/kSIGYwuhpz — Christopher Webb (@cwebbonline) June 8, 2026

Nonostante gli scandali, i big della politica come Elizabeth Warren e Bernie Sanders sono al fianco dell'ex soldato. Quest'ultimo ha dichiarato a «CBS News» che i repubblicani hanno già raccolto 99 milioni di dollari per sconfiggerlo.

My name is Graham Platner and I’m running for US Senate to defeat Susan Collins and topple the oligarchy that’s destroying our country.



I’m a veteran, oysterman, and working class Mainer who’s seen this state become unlivable for working people. And that makes me deeply angry. pic.twitter.com/QZfAm528N1 — Graham Platner for Senate (@grahamformaine) August 19, 2025

«Perché?», si chiede Sanders, «Sono forse preoccupati delle sue opinioni o del suo rapporto con le donne? Non credo».

L'84enne riconosce a Platner il merito di aver ammesso i propri errori: «Se si guarda alla politica in generale, non ci sono santi al Senato degli Stati Uniti».