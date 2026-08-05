A 3'900 metri
Grande frana sul versante italiano del Cervino, nessun ferito
Il versante meridionale del Cervino visto da Breuil-Cervinia, in Valle d'Aosta. (Immagine d'archivio del primo agosto)
Keystone
Una frana di grandi dimensioni è caduta dalla parete sud del Cervino, il versante italiano della celebre montagna che domina Zermatt.
Secondo quanto riferito dalla Centrale unica del soccorso della Valle d'Aosta non sarebbero state coinvolte persone.
Il distacco si è verificato a 3900 metri di altitudine, in una zona generalmente non frequentata da alpinisti. Lo smottamento è stato monitorato.