Stati Uniti
Un gruppo di proprietari di case fa causa al sindaco NY per la tassa sui ricchi
Manhattan dall'alto
Keystone
Un gruppo di proprietari di immobili di New York ha intentato una causa al sindaco Zohran Mamdani per la tassa ' pied-à-terre', praticamente un'imposta sulla seconda casa, entrata in vigore a luglio. Lo riporta il Wall Street Journal.
La causa accusa il dipartimento delle Finanze di non aver effettuato le dovute verifiche per identificare i proprietari che non abitano nelle case di lusso e di aver messo così normali cittadini «in una posizione insostenibile nel pieno dell'estate».
La nuova tassa annuale si applica alle abitazioni con un valore pari o superiore a 5 milioni di dollari e alle unità immobiliari o condomini con un valore pari o superiore a 1 milione di dollari posseduti dai non residenti a New York.
Il mese scorso, il dipartimento delle Finanze ha pubblicato un elenco preliminare di 960.000 immobili che, a suo avviso, potrebbero essere soggetti all'imposta. L'azione legale sostiene che questo elenco abbia «generato una grande confusione tra i proprietari di casa».