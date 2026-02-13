Durante gli scontri si sono registrati diversi feriti.
Keystone
Bologna si sveglia ferita. Una vera e propria guerriglia urbana si è verificata ieri sera in pieno centro, a pochi passi da piazza Maggiore, ed è andata avanti fino a tarda notte.
Una sacca di attivisti ha continuato fino a oltre mezzanotte a lanciare oggetti agli agenti di polizia, oltre che a devastare il centro buttando in aria sedie dei dehor e vandalizzando le bici del servizio sharing.
Almeno un'auto del Comune è stata date alle fiamme, costringendo i vigili del fuoco a intervenire. I pompieri sono accorsi anche in via Monte Grappa, dove un fumogeno aveva preso fuoco in un cortile.
Gli scontri sono scoppiati dopo proteste pacifiche che hanno chiesto giustizia per la morte di un 42enne, avvenuta domenica, durante un intervento di polizia.
Un primo bilancio diramato ieri sera parlava di un totale di 11 persone ferite tra forze dell'ordine e manifestanti.