Gli restano solo 23 giorni Ha vinto 600 mila euro al Superenalotto due mesi fa, ma ancora non ha ritirato il premio

Hai fretta? blue News riassume per te A Bari, un giocatore ha vinto 596mila euro al SuperEnalotto con una schedina da due euro, ma non ha ancora riscosso il premio.

Il vincitore ha tempo fino al 12 agosto per presentare la schedina negli uffici Sisal di Roma o Milano, anche tramite delega.

Se nessuno si farà avanti entro la scadenza, l’intera somma tornerà nelle casse dello Stato. Riepilogo creato con

Ha trasformato due euro in una vincita da 596mila, ma da oltre due mesi non si è ancora presentato a riscuotere.

A Bari è scattata la caccia al fortunato giocatore che il 14 maggio ha centrato un 5+1 al SuperEnalotto in una tabaccheria del quartiere Libertà.

Il tempo, però, sta per scadere. Come riporta «TGCom24», restano soltanto 23 giorni per reclamare il premio: il termine ultimo è fissato al 12 agosto e non sono previste proroghe.

Se nessuno si farà avanti entro quella data, l’intera somma tornerà all’erario.

A lanciare l’appello è stata Sisal, dopo che l’Ufficio premi ha verificato che il possessore della schedina vincente non ha ancora avviato la procedura di riscossione.

La combinazione giocata è composta dai numeri 31, 56, 72, 74, 84 e 85, con Jolly 18 e SuperStar 34.

Una vincita ancora senza nome

La schedina è stata convalidata nella ricevitoria di Francesco Iannone, che ha accolto con stupore la notizia del mancato incasso.

Il titolare, riporta «SkyTG24», ha spiegato che risalire al vincitore è praticamente impossibile: molte giocate vengono effettuate tramite abbonamento, la puntata era di appena due euro e il locale si trova in una zona molto frequentata.

Ogni giorno, ha raccontato Iannone, entrano persone mai viste prima. Tra loro potrebbe esserci anche chi ha centrato il 5+1, senza però essersi accorto della vincita o senza sapere come ottenere il premio.

Il tabaccaio non esclude inoltre che la schedina possa appartenere a un turista o a un cittadino straniero di passaggio. Nella zona, infatti, giocano anche molti visitatori, e qualcuno potrebbe aver dimenticato di controllare la ricevuta o non essersi informato sulle modalità di riscossione.

Per Iannone sarebbe un vero peccato perdere una cifra del genere, anche se resta ancora la speranza che il vincitore si faccia vivo prima della scadenza.

I premi dimenticati finiscono allo Stato

Se il vincitore non dovesse comparire entro il 12 agosto, i 596mila euro non rimarrebbero al concessionario, ma verrebbero trasferiti all’erario.

Secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli citati da «SkyTG24», nel 2022 circa 145 milioni di euro di premi non sono stati riscossi, su oltre 32 miliardi vinti complessivamente in Italia tra lotterie, Lotto, SuperEnalotto e scommesse.

Il fenomeno riguarda le giocate effettuate nei punti vendita fisici. Per il gioco online, invece, le vincite vengono accreditate automaticamente sul conto del giocatore.

Una volta superata la scadenza, il diritto al premio decadrà definitivamente. Per il misterioso vincitore di Bari, dunque, il conto alla rovescia è già iniziato.