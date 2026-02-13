Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la Striscia di Gaza per quasi due decenni, aprendo la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile.

«Il capo del comitato di emergenza del governo, Mohammed al-Farra, ha ufficialmente presentato le sue dimissioni. Ha anche deciso di sciogliere il comitato per facilitare la transizione amministrativa e governativa al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza (Ncag)», ha dichiarato all'Afp Ismail al-Thawabta, capo ufficio stampa del governo di Hamas.

L'Ncag è stato creato dal Board of Peace di Trump.

La mossa segna un significativo cambiamento politico per il gruppo militante Hamas, che governa Gaza da quando i suoi combattenti hanno preso il controllo dal movimento palestinese rivale Fatah nel 2007.

«È solo uno spin mediatico»

La reazione di Israele non si è fatta attendere.

«L'apparente dimissione del governo di Hamas, in cui tutti i membri rimangono nel loro ruolo, è uno spin mediatico priva di significato. Hamas teme di essere dichiarato come chi sta violando l'accordo e pertanto sta continuando a prendere tempo», afferma una fonte governativa dello Stato ebraico citata da Channel 11.

Il commento arriva in seguito all'annuncio oggi delle dimissioni del governo di Hamas a Gaza per consentire al Comitato tecnocratico previsto nel piano del «Board of Peace» di assumere il controllo amministrativo nella Striscia.

Intanto, il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich afferma che Israele ha iniziato quella che definisce una «rivoluzione negli insediamenti», aggiungendo che la spinta non sarebbe limitata alla Cisgiordania.

«Ho una notizia per voi: abbiamo appena iniziato la rivoluzione degli insediamenti. Raggiungeremo anche il Negev e la Galilea», ha scritto su Instagram il ministro di estrema destra, riportato dai media.