Il segretario di stato americano Marco Rubio ha dichiarato che l'Iran non potrà imporre pedaggi nello Stretto di Hormuz nell'ambito di un eventuale accordo definitivo con gli Stati Uniti, affermando che un simile accordo sarebbe contrario al diritto internazionale.

Medio Oriente Rubio: «Nessun Paese è autorizzato a imporre pedaggi nello Stretto di Hormuz»

Lo stretto di Hormuz «è una via navigabile internazionale. Nessun Paese è autorizzato a imporre pedaggi o tariffe su una via navigabile internazionale. Questa è la legge internazionale vigente», ha detto Rubio al suo arrivo ad Abu Dhabi, secondo quanto riporta Al Jazeera.

Rubio incontrerà domani i leader degli Emirati Arabi Uniti, prima di recarsi in Kuwait e successivamente in Bahrein per una riunione del Consiglio di Cooperazione del Golfo, nel tentativo di rassicurare gli alleati statunitensi dopo la firma di un accordo preliminare di tregua siglato tra Stati Uniti e Iran la scorsa settimana.