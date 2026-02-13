Quando qualche giorno fa Donald Trump ha parlato delle sue politiche economiche a Las Vegas, il mondo web più che la sua agenda ha notato un dettaglio nuovo nel suo aspetto: una chioma più bionda e più folta. Da anni i capelli del magnate sono oggetti di meme e scherzi e dopo l'evento in Nevada i social si sono scatenati.

Dopo un evento a Las Vegas I capelli di Trump fanno scalpore sui social, ecco perché

«È un parrucchino o ha fatto un trapianto?», ha detto il giornalista e commentatore Aaron Rupar su X.

«Non c'è verso che questi siano i veri capelli di Trump. Assolutamente no!» ha detto un altro.

C'è anche chi lo ha elogiato. «Non mi importa affatto di cosa dicano gli altri. Questa è la prova che il presidente Trump sta ringiovanendo. I suoi capelli hanno un aspetto davvero fantastico», ha commentato un utente.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mentre si appresta a lasciare il podio dopo aver parlato di economia al Red Rock Casino di Las Vegas, Nevada, il 5 agosto 2026. KEYSTONE/EPA/BIZUAYEHU TESFAYE

La chioma è un argomento sensibile per l'80enne. Qualche anno fa confessò che cercava di fare il possibile per nascondere la pelata, mentre il suo medico ha rivelato che da anni assume farmaci contro la caduta dei capelli.