Per la prima volta in assoluto, la raffineria di Omsk è stata oggetto di un attacco contro un’infrastruttura russa in Siberia. I droni di Kiev hanno colpito da una distanza di oltre 2'400 chilometri usando una nuova tecnologia: l’attacco è stato documentato in modo particolarmente accurato.

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Hai fretta? blue News riassume per te Il 6 luglio alcuni droni ucraini hanno attaccato la raffineria della Gazprom a Omsk, che copre il 10% del fabbisogno di carburante della Russia.

È il primo attacco alla Siberia: alcuni video documentano i danni causati dai nuovi droni FP-1 modificati.

Dopo l'attacco, anche a Omsk si sono formate code davanti alle stazioni di servizio

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Nell’enorme raffineria del colosso energetico russo Gazprom, situata a nord-ovest di Omsk, si saranno sicuramente sentiti al sicuro dai droni di Kiev: l’area dista ben 2'400 chilometri in linea d’aria dal fronte ucraino.

Dal 1955 Gazprom ha trasformato la raffineria in una delle più grandi del Paese: qui viene lavorato il petrolio proveniente dalla Siberia, che viene trasportato via nave cisterna lungo il fiume Irtysh o tramite l’oleodotto Ust-Balyk-Omsk, per produrre benzina, gasolio, gasolio da riscaldamento e cherosene.

A quanto pare, rappresenta il 10% delle capacità russe.

Davvero lontano dall’Ucraina: Omsk. Google Earth

Questo rende la raffineria un obiettivo valido per le forze armate ucraine, la cui campagna con i droni contro l’industria petrolifera russa sta dando i suoi frutti: secondo le proprie dati, gli attacchi sistematici hanno ridotto le capacità di raffinazione del 42,74%.

Ecco come è svolto il primo attacco contro la Siberia

Soprattutto nei territori occupati dell’Ucraina, ma anche nelle regioni russe limitrofe e in parte persino a Mosca, si registra una carenza di carburante.

Questo non solo mette a dura prova i nervi dei vertici del Paese, ma ha ripercussioni anche sull’agricoltura e sul turismo. Invece a Omsk finora tutto è andato per il meglio: la raffineria era stata risparmiata.

Fino al 6 luglio, quando è intervenuta un’unità speciale: le Forze speciali delle forze armate ucraine (SSO). I giovani che stavano facendo il bagno hanno sentito un rumore nell’aria e sono partiti degli spari. I droni ucraini sono arrivati.

Hanno sfrecciato a sciami sopra la campagna...

... fino in città, sempre sotto il fuoco delle munizioni di piccolo calibro che i russi hanno scagliato contro di loro:

La loro destinazione è ovviamente la raffineria, contro la quale si sono schiantati i droni...

... e hanno dato loro fuoco in parte:

E questo nonostante, a quanto pare, sia decollato un aereo da combattimento del tipo Su-57:

«Il Su-57, il più recente caccia russo, non è riuscito a proteggere la raffineria di petrolio di Omsk dai droni», scrive il portale statale ucraino «Miltarnyi» con una certa compiacenza.

Sembra che fosse in azione anche un aereo di allerta precoce del tipo Berijew A-50 Mainstay.

Le conseguenze dell'attacco

L'attacco ha avuto diverse conseguenze: da un lato, sembra che sia stata colpita la più grande unità operativa della raffineria, che per il momento è fuori servizio. Questo, a sua volta, mobilita la popolazione civile, che...

Ukraine’s Defense Forces struck the Omsk Oil Refinery on July 6, with satellite imagery indicating at least four drone hits on the ELOU-AVT-11 unit, the plant’s largest, with a capacity of about 8.6 million tons of oil per year. #Ukraine



[image or embed] — NOELREPORTS (@noelreports.com) 7. Juli 2026 um 13:35

... anche a Omsk è accora improvvisamente a formare una fila alle stazioni di servizio: a quanto pare la gente vuole comprare benzina, ...

... finché è ancora possibile.

The largest gas station network in Omsk, Topline, has completely stopped selling gasoline to private customers.According to Russian media, the network halted fuel sales after supplies from the Omsk Oil Refinery stopped following yesterday’s Ukrainian drone attack.



[image or embed] — 🦋Special Kherson Cat🐈🇺🇦 (@specialkhersoncat.bsky.social) 7. Juli 2026 um 11:24

Un’altra conseguenza è che il produttore ucraino Fire Point sembra essere riuscito a modificare il proprio drone FP-1. La sua autonomia era stata inizialmente indicata a 1'600 chilometri, poi si è parlato di 2'700 chilometri.

Ora Danys Shtilierman, cofondatore dell'azienda bellica, afferma che la versione con la nuova forma alare trapezoidale raggiunge addirittura i 3'400 chilometri.

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Un'ultima vittima dell'attacco aereo è l'orgoglio russo. «Non ho proprio voglia di arrabbiarmi ancora una volta perché un paio di stupidi droni volano per ore attraverso il Paese e in qualche modo riescono a far cadere i loro rottami da qualche parte», ha affermato con sarcasmo questo blogger russo.

«Prelevare il Mi-24 dal deposito»

Un altro ha denunciato: «Nel quinto anno di guerra, nel bel mezzo di una grave crisi dei carburanti, droni a bassa quota volano per ore da una regione all’altra – per poi attaccare le raffinerie di petrolio. Un litro su sei di benzina e gasolio russi della classe ambientale 5 viene prodotto nella raffineria di Omsk».

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«La riluttanza ad assumersi la responsabilità delle decisioni finirà sempre per ritorcersi contro di noi», si è lamentato un altro russo, chiedendo di «tirare fuori dal deposito i Mi-24 e utilizzarli per abbattere i droni».

E ha aggiunto: «Cosa c’è di male nel formare gruppi di cacciatori di droni? Beh, ovviamente si può sempre provare a seguire la strada più complicata».

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«Ricordiamo che, nel corso della sua secolare storia, Omsk non è mai stata attaccata da ovest, né del resto lo è stata la Siberia nel suo complesso – fa notare un altro cittadino russo, e osa persino criticare il presidente con ironia: «Vladimir Putin sta chiaramente aumentando il suo sostegno tra la popolazione».