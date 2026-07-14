L’amministrazione statunitense aumenta la pressione sul «New York Times». Diversi reporter sono stati convocati dopo aver riferito di problemi di sicurezza legati al nuovo Air Force One. Secondo il quotidiano, il direttore dell’FBI Kash Patel avrebbe coordinato l’indagine direttamente dalla Casa Bianca.

Hai fretta? blue News riassume per te L’amministrazione Trump ha convocato diversi giornalisti del «New York Times» davanti a un grand jury per i loro articoli sui problemi di sicurezza del nuovo Air Force One donato dal Qatar.

La Casa Bianca avrebbe incaricato direttamente il direttore dell’FBI Kash Patel di coordinare l’indagine.

Trump sarebbe rimasto irritato dalle notizie secondo cui il velivolo non disporrebbe degli stessi sistemi di difesa dell’attuale aereo presidenziale.

Il «Washington Post» ha definito le convocazioni una misura insolitamente aggressiva e politicamente delicata. Riepilogo creato con

L’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump inasprisce la propria linea nei confronti dei media.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha infatti convocato diversi giornalisti del «New York Times», chiamati a testimoniare davanti a un grand jury in merito ai loro articoli sul nuovo Air Force One.

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, le convocazioni sono state notificate venerdì.

L’inchiesta riguarda alcuni articoli dedicati a presunti problemi di sicurezza del nuovo aereo presidenziale donato dal Qatar agli Stati Uniti.

Trump sarebbe rimasto irritato dagli articoli

Stando alle informazioni del «New York Times», la Casa Bianca avrebbe avuto un ruolo insolitamente attivo nelle indagini. L’ufficio presidenziale avrebbe infatti incaricato personalmente il direttore dell’FBI, Kash Patel, di occuparsi del caso.

Secondo il quotidiano, Patel avrebbe perfino annullato un viaggio già programmato a Chicago e trascorso circa otto ore alla Casa Bianca, dove avrebbe coordinato l’indagine e aggiornato alti funzionari dell’amministrazione sugli sviluppi.

All’origine dell’iniziativa ci sarebbe l’irritazione di Trump per la copertura giornalistica. Il «New York Times» aveva riferito che l’Air Force One donato dal Qatar non disporrebbe degli stessi sistemi di difesa installati sull’attuale aereo presidenziale.

Il giornale aveva inoltre scritto che, dopo un vertice della Nato, Trump avrebbe dovuto utilizzare nuovamente il precedente Air Force One per il volo di ritorno, in seguito alle preoccupazioni espresse in materia di sicurezza.

La giustizia si muove

Il «Washington Post» ha definito le convocazioni un’iniziativa insolitamente aggressiva. Anche in passato sono state aperte indagini su possibili fughe di notizie, ma le convocazioni rivolte direttamente ai giornalisti restano rare e politicamente molto delicate.

Secondo il «New York Times», il caso sarebbe inoltre indicativo di un ulteriore avvicinamento tra la Casa Bianca e l’FBI. Tradizionalmente, tra la direzione politica e gli organismi investigativi è sempre stata mantenuta una netta separazione.

Il fatto che Patel abbia coordinato l’indagine direttamente dalla Casa Bianca rappresenterebbe quindi una chiara rottura rispetto a questa prassi.

La Casa Bianca torna a minacciare i media

Il direttore della comunicazione della Casa Bianca, Steven Cheung, ha difeso l’operato dell’amministrazione. Trump, ha affermato, è concentrato sull’obiettivo di «aiutare il popolo americano e garantirne la sicurezza». Una priorità assoluta per il presidente.

Il «New York Times» e il «Washington Post» collocano invece l’iniziativa nel quadro del rapporto sempre più conflittuale tra l’amministrazione Trump e i principali media statunitensi. Negli ultimi mesi, il governo ha già intrapreso più volte azioni legali contro aziende del settore.

Dopo un’intervista televisiva, una portavoce di Trump aveva per esempio minacciato di fare causa all’emittente fino a «ridurla sul lastrico». L’episodio era emerso grazie alla diffusione di una registrazione audio.