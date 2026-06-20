Nuovi raid israeliani nel Libano meridionale hanno causato la morte di cinque persone, secondo quanto riferisce dall'agenzia di stampa ufficiale libanese NNA.

Nuovi attacchi hanno scosso il sud del Libano uccidendo almeno 5 persone.

Medio Oriente I media di Beirut riportano altri raid israeliani nel sud del Libano, sarebbero morte 5 persone

Ciò avviene nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e il gruppo filo-iraniano Hezbollah.

I raid hanno colpito più di una decina di località dopo la mezzanotte e nella mattinata di sabato, uccidendo tre persone ad Arab Salim, una a Deir Zahrani e un'altra a Dweir, riferisce l'agenzia Nna.