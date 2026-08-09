«La strategia dell'Iran è preservare lo Stretto di Hormuz e non lo riapriremo finché gli Stati Uniti non soddisfaranno pienamente le nostre condizioni». Lo ha ribadito oggi il portavoce delle Guardie Rivoluzionarie, Hossein Mohebi, il quale ha aggiunto: «Lo Stretto di Hormuz è un territorio di battaglia, non solo una via d'acqua».

«La guerra attuale è l'unica guerra in cui gli Stati Uniti accettano la sconfitta senza aver ottenuto alcun risultato. Abbiamo costretto il nemico a ignorare i suoi obiettivi precedenti e a ricorrere unicamente alla riapertura dello Stretto di Hormuz, una via d'acqua che era già aperta in precedenza», ha dichiarato Mohebi alla televisione di stato, aggiungendo: «La nostra resistenza sarà eterna e infinita per sconfiggere il nemico e questa strategia non cambierà».