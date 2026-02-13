All’aeroporto di Norimberga una lite al banco del check-in è degenerata. Undici passeggeri non sono stati autorizzati a imbarcarsi. Anche in Svizzera si verificano ripetutamente problemi con passeggeri indisciplinati.

Hai fretta? blue News riassume per te All'aeroporto di Norimberga, due gruppi di viaggiatori hanno avuto una discussione che è sfociata in una rissa per il posto nella fila al check-in.

Agli undici passeggeri «ribelli» è stato impedito di imbarcarsi sul volo.

Anche in Svizzera i passeggeri indisciplinati causano problemi. Nel 2025 il numero dei casi segnalati è aumentato notevolmente. Riepilogo creato con

All’aeroporto di Norimberga una lite per il posto in coda allo sportello del check-in è degenerata a tal punto che è stato necessario l’intervento della polizia. E successivamente quasi una dozzina di passeggeri è stata esclusa dal volo.

Come riferisce la Questura di Norimberga, venerdì sera due gruppi composti complessivamente da circa 20 persone sono stati inizialmente coinvolti in una lite verbale a causa di divergenze sul posto in cui mettersi in fila.

Poi un 29enne ha colpito al volto un 43enne, scatenando così una colluttazione tra i due gruppi.

Sebbene nessuna delle persone coinvolte abbia dovuto ricevere cure ospedaliere, la maggior parte di loro non ha comunque potuto imbarcarsi. A undici passeggeri è infatti stato impedito di salire a bordo.

Le compagnie aeree possono negare l’imbarco ai passeggeri qualora sussistano fondati timori per la sicurezza.

Aumento degli incidenti in Svizzera

Anche in Svizzera, i passeggeri renitenti causano ripetutamente problemi al traffico aereo.

Secondo l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), nel 2025 il numero di questi incidenti è aumentato notevolmente. Sono stati segnalati 2'000 casi, con un incremento del 15% rispetto all’anno precedente.

Coloro che sono definiti «Unruly Passengers» assumono comportamenti aggressivi o violenti nei confronti degli altri passeggeri o dell’equipaggio, danneggiano l’aereo o provocano disordini in aeroporto.

Secondo l’UFAC, la causa di tali comportamenti aggressivi è solitamente da ricercarsi nell’alcol, nelle droghe o nei farmaci. In questo modo mettono a rischio la sicurezza sia a terra che in volo.