All'aeroporto di Norimberga, undici passeggeri sono stati esclusi dal volo a seguito di una rissa verificatasi al banco del check-in. (Immagine simbolica)
IMAGO/Ardan Fuessmann
All’aeroporto di Norimberga una lite al banco del check-in è degenerata. Undici passeggeri non sono stati autorizzati a imbarcarsi. Anche in Svizzera si verificano ripetutamente problemi con passeggeri indisciplinati.
All’aeroporto di Norimberga una lite per il posto in coda allo sportello del check-in è degenerata a tal punto che è stato necessario l’intervento della polizia. E successivamente quasi una dozzina di passeggeri è stata esclusa dal volo.
Come riferisce la Questura di Norimberga, venerdì sera due gruppi composti complessivamente da circa 20 persone sono stati inizialmente coinvolti in una lite verbale a causa di divergenze sul posto in cui mettersi in fila.
Poi un 29enne ha colpito al volto un 43enne, scatenando così una colluttazione tra i due gruppi.
Sebbene nessuna delle persone coinvolte abbia dovuto ricevere cure ospedaliere, la maggior parte di loro non ha comunque potuto imbarcarsi. A undici passeggeri è infatti stato impedito di salire a bordo.
Le compagnie aeree possono negare l’imbarco ai passeggeri qualora sussistano fondati timori per la sicurezza.
Anche in Svizzera, i passeggeri renitenti causano ripetutamente problemi al traffico aereo.
Secondo l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), nel 2025 il numero di questi incidenti è aumentato notevolmente. Sono stati segnalati 2'000 casi, con un incremento del 15% rispetto all’anno precedente.
Coloro che sono definiti «Unruly Passengers» assumono comportamenti aggressivi o violenti nei confronti degli altri passeggeri o dell’equipaggio, danneggiano l’aereo o provocano disordini in aeroporto.
Secondo l’UFAC, la causa di tali comportamenti aggressivi è solitamente da ricercarsi nell’alcol, nelle droghe o nei farmaci. In questo modo mettono a rischio la sicurezza sia a terra che in volo.