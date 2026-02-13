Gli altri partiti maggiori del Regno Unito hanno infatti annunciato a stretto giro la volontà di boicottare la competizione, innescata ieri dall'annuncio con cui il leader di Reform Uk, formazione anti-immigrazione d'ispirazione trumpiana, ha rimesso a sorpresa il mandato parlamentare: ma solo per potersi ricandidare, con l'intenzione dichiarata di trasformare il voto in «un giudizio popolare» sui presunti scandali e in una pretesa sfida «popolo contro establishment».

I Liberaldemocratici (centristi e filo-europei) sono stati i primi a rendere noto il boicottaggio di quella che il loro leader, Ed Davey, ha bollato come «una sceneggiata» ordita dall'ex tribuno della Brexit.

La stessa intenzione è stata poi manifestata dal Partito laburista del premier dimissionario Keir Starmer, la cui ministra degli Esteri, Yvette Cooper, ha definito oggi l'iniziativa alla stregua di «un capriccio»; nonché dai Verdi (sinistra radicale) e dallo stesso Partito conservatore di Kemi Badenoch, deciso a rilanciarsi sul fronte della concorrenza a destra con Reform, secondo cui Farage non è credibile nel tentativo di presentarsi come vittima e gioca la carta «del proprio ego» invece di «rispondere a interrogativi» scomodi sui suoi guadagni privati e sulle sue fonti di finanziamento.

Tutti i rivali insistono nel deplorare i costi pubblici di questo «inutile» voto suppletivo, che dovrebbe tenersi a settembre; e sottolineano come Nigel Farage dovrà comunque affrontare le inchieste parlamentari aperte su di lui una volta rieletto.

L'unica candidatura alternativa a Farage finora confermata a Clacton resta intanto quella provocatoria di Count Binface, traducibile come 'Conte Bidone', un personaggio elettorale satirico dal casco a forma di cestino creato anni fa dal comico Jonathan David Harvey: pronto a trasformare la sfida in farsa.