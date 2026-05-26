Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la «linea gialla» della tregua armata. Lo riferisce l'emittente israeliana Channel 12.

L'IDF ha avviato negli ultimi giorni operazioni via terra oltre il fiume Litani, che delimita la «linea gialla» della tregua armata. (foto d'archivio)

Secondo quanto riportato da Ynet, i soldati israeliani già presenti nel Libano meridionale hanno iniziato a effettuare negli ultimi giorni operazioni via terra oltre il fiume Litani, che delimita la «linea gialla» della tregua armata, con l'obiettivo di allontanare ulteriormente dal confine israeliano Hezbollah e in particolare la minaccia dei droni esplosivi.

Intanto fonti militari israeliane riferiscono che l'attacco di lunedì sera a Machghara, nel sud della valle della Beqaa, ha colpito infrastrutture di Hezbollah, provocando 14 vittime. Martedì pomeriggio l'esercito (IDF) ha diffuso un nuovo ordine di evacuazione per le cittadine di Machghara e Sahmar.

Il ministero della salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese.

Secondo i dati del ministero, da quando le ostilità sono riprese il 2 marzo 3'213 persone sono state uccise e 9'737 ferite in attacchi israeliani.