Nell'intervista estiva alla ZDF, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha difeso la sua linea dura e cita la Svizzera come esempio. D'altra parte, il suo calcolo sulle differenze di ore di lavoro tra i due Paesi racconta solo metà della verità.

Hai fretta? blue News riassume per te Il cancelliere tedesco Merz ha dichiarato, in un’intervista estiva, che gli svizzeri lavorano 200 ore in più all’anno rispetto ai tedeschi.

Il dato è valido solo per i lavoratori a tempo pieno. Se si considera chiunque abbia un'attività lucrativa, la differenza si riduce a meno di un’ora alla settimana, dato che in Svizzera il numero di persone che lavorano a tempo parziale è nettamente superiore.

Gli esperti mettono in guardia dal prendere la Svizzera come modello: l'elevata quota di lavoro a tempo pieno costringe soprattutto le donne a lavorare a tempo parziale. Riepilogo creato con

Di recente, durante un'intervista trasmessa dalla ZDF, il cancelliere tedesco Friedrich Merz (CDU) non ha avuto molto da ridere.

La giornalista Diana Zimmermann lo ha messo alle strette, tra l’altro, sulle dimissioni del capogruppo parlamentare Jens Spahn e sull’accusa secondo cui il suo governo starebbe perdendo credibilità.

Merz, che al momento sta perdendo terreno nei sondaggi, si è mostrato combattivo: ritiene che gli errori risiedano soprattutto nella sua comunicazione e non nelle sue decisioni.

Il cancelliere è stato particolarmente chiaro quando gli è stata posta la domanda sulla produttività dei tedeschi: «Gli svizzeri lavorano 200 ore in più rispetto a noi».

Ma ha respinto l’accusa di attribuire pigrizia alle persone: «Non ho mai accusato nessuno di pigrizia personale». Ciò che gli sta a cuore sono le ore di lavoro prestate a livello macroeconomico e la produttività troppo bassa.

Un dato vero, ma...

Il dato secondo cui noi svizzeri lavoreremmo 200 ore in più rispetto ai nostri vicini non è una novità.

Già ad aprile il primo ministro del Baden-Württemberg Winfried Kretschmann lo aveva citato in un’intervista al «Blick»: «Occorrono progressi in termini di produttività. Dobbiamo rimetterci al lavoro con più impegno. Gli svizzeri lavorano 200 ore in più all’anno rispetto ai tedeschi. Ciononostante anche loro hanno ferie e tempo libero».

Anche se Kretschmann è considerato un buon conoscitore del nostro Paese e le lodi del cancelliere potrebbero lusingare qualche cittadino, una verifica dei fatti della ZDF ha relativizzato il dato e mostra che la cifra «non riflette il quadro complessivo in materia di orario di lavoro».

... non include chi lavora a tempo parziale

Secondo l’Ufficio federale di statistica (UST) nel 2025 i lavoratori a tempo pieno in Svizzera hanno lavorato in media 42,5 ore alla settimana, in Germania la media era di sole 38,4 ore. Calcolata su base annua, questa differenza ammonta effettivamente a circa 200 ore.

Se però si considera chiunque eserciti un'attività lucrativa, secondo l’ufficio federale di statistica tedesco, il vantaggio si riduce a meno di un'ora alla settimana: 35,1 ore in Svizzera contro le 34,2 in Germania.

Questo perché nel nostro Paese il numero di persone che lavorano a tempo parziale è nettamente superiore rispetto ai nostri vicini. Inoltre l’età pensionabile in Svizzera, fissata a 65 anni, è inferiore a quella tedesca. Per le donne nate prima del 1964 è addirittura ancora più bassa.

E comunque, il semplice orario di lavoro dice ben poco sulla forza economica di un Paese: nel 2024 i primi posti in Europa per numero di ore settimanali sarebbero stati occupati da Grecia, Romania e Bulgaria.

La Svizzera come modello da seguire?

Anche l’Istituto di scienze economiche e sociali (WSI) della Fondazione Hans-Böckler, vicina ai sindacati, mette in guardia in uno studio dal considerare la cultura svizzera dell’orario di lavoro come modello per la Germania.

Le autrici Bettina Kohlrausch e Noémie Zurlinden sottolineano, tra l’altro, l’elevata norma di lavoro a tempo pieno in Svizzera, pari in media a 41,7 ore settimanali. La loro conclusione: «Una norma di lavoro a tempo pieno elevata comporta un’alta percentuale di lavoratori a tempo parziale».

Questo perché le donne continuano ad assumersi la maggior parte delle responsabilità relative alla cura dei figli, all’assistenza e alle faccende domestiche, quando hanno un orario di lavoro più lungo tendono più spesso a optare per impieghi a tempo parziale.

Le donne, quindi, non lavorano necessariamente meno. Semplicemente, svolgono una parte maggiore del loro lavoro senza ricevere alcuna retribuzione.

Le autrici dello studio si oppongono quindi a un’ulteriore «flessibilizzazione» dell’orario di lavoro in Germania. Ritengono invece che sia necessario garantire una migliore conciliazione tra lavoro e famiglia, potenziare i servizi di assistenza all’infanzia e agli anziani e garantire una distribuzione più equa dei compiti di cura tra i sessi.

A questo si aggiungono le conseguenze sulla salute: in Svizzera i dipendenti tenderebbero a lavorare più spesso nel tempo libero, non rispettando così i periodi di riposo previsti.

Gli orari di lavoro prolungati aumentano anche il rischio di stress e di infortuni sul lavoro.

Ecco lo spezzone dall'intervista alla ZDF (in tedesco):