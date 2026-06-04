Secondo le informazioni fornite, i passeggeri non erano ancora saliti a bordo.
Keystone
Momenti di panico all'aeroporto di Francoforte: il carrello di un Boeing 787 della Lufthansa si è piegato, e diversi dipendenti della compagnia aerea sono rimasti feriti, come confermato dallo stesso vettore.
WATCH: A Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner (D-ABPQ) sustained substantial damage after its nose landing gear collapsed while parked at the gate at Frankfurt Airport.— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 4, 2026
The incident led to the cancellation of today's LH450 to LAX service as airport and airline teams assess the… pic.twitter.com/BPdK5fWVVk
L'aereo con il numero di volo LH450 avrebbe dovuto volare verso Los Angeles. Si tratta di un velivolo del tipo 787-9 Dreamliner, un aereo a lungo raggio bimotore con una capacità da 200 a 440 passeggeri.
L'incidente è avvenuto giovedì intorno alle 12:45.
«Mentre era in posizione di parcheggio, il carrello anteriore dell'aereo si è piegato inaspettatamente», ha spiegato un portavoce della compagnia.
«Al momento dell'incidente a bordo c'erano membri dell'equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e stanno ricevendo assistenza medica.»
Secondo le informazioni fornite, i passeggeri non erano ancora saliti a bordo. Le immagini dell'incidente mostrano che il velivolo è gravemente danneggiato. Il muso è inclinato in avanti, mentre la coda si erge verso l'alto.
NEW: Front landing gear of a Lufthansa Boeing 787-9 collapses while parked at the gate at Frankfurt Airport.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 4, 2026
No statement has currently been made regarding the cause or whether there were any injuries. pic.twitter.com/TgK4bTxQjj
Le circostanze precise saranno esaminate insieme alle autorità competenti, ha affermato il portavoce. Tecnici e personale di soccorso sono sul posto. È stata istituita un'unità di crisi.