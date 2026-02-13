L'episodio è avvenuto a Mappano, nel Torinese, mentre Marco Artuso stava per parcheggiando per iniziare il turno di lavoro presso un distributore di benzina. L'uomo è poi stato trasportato in ospedale

Hai fretta? blue News riassume per te Stava per iniziare il turno di lavoro quando il cellulare che teneva nella tasca dei pantaloni ha improvvisamente preso fuoco.

Marco Artuso ha avvertito un intenso calore e, nel giro di pochi secondi, il telefono ha preso fuoco senza alcun apparente preavviso.

ha avvertito un intenso calore e, nel giro di pochi secondi, il telefono ha preso fuoco senza alcun apparente preavviso. L'uomo ha subito ustioni alle mani e alla coscia sinistra.

Saranno gli accertamenti tecnici a chiarire cosa abbia provocato il rogo e se si sia trattato di un guasto improvviso o di un difetto dello smartphone. Riepilogo creato con

Stava per iniziare il turno di lavoro quando il cellulare che teneva nella tasca dei pantaloni ha improvvisamente preso fuoco, provocandogli ustioni alle mani e alla coscia sinistra.

L'episodio si è verificato a Mappano, in provincia di Torino, davanti al distributore dove il protagonista della storia, Marco Artuso, lavora.

Come raccontato da lui stesso a «La Stampa», e ripreso da vari media, tra cui «Leggo», tutto è accaduto pochi istanti dopo aver parcheggiato l'auto. L'uomo ha avvertito un intenso calore provenire dalla tasca laterale dei pantaloni e, nel giro di pochi secondi, il telefono ha preso fuoco senza alcun apparente preavviso.

Nel tentativo di estrarlo per evitare conseguenze peggiori, ha riportato ustioni alle mani e alla gamba sinistra. Dello smartphone, ha raccontato, sarebbe rimasta soltanto «una massa annerita e deformata».

I soccorsi e le possibili cause

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso.

I medici hanno effettivamente riscontrato ustioni alle mani e alla coscia sinistra, ritenute compatibili con l'incendio del dispositivo. Dopo le cure del caso, Marco è stato dimesso con una prognosi favorevole.

Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Tra le ipotesi al vaglio figurano un cortocircuito interno, un malfunzionamento della batteria o un surriscaldamento del dispositivo.

Saranno gli eventuali accertamenti tecnici a chiarire cosa abbia provocato il rogo e se si sia trattato di un guasto improvviso o di un difetto dello smartphone.