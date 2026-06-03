Prima l'eterno parlare di una fine imminente della guerra, dopo la storia del mullah che implora un accordo e poi i colloqui falliscono senza che Trump ne sia nemmeno informato. L'attacco di Donald Trump all'Iran sta diventando sempre più la «debacle» di cui accusa Barack Obama.

Hai fretta? blue News riassume per te Donald Trump ha annunciato per settimane un imminente accordo con l'Iran, ma non c'è stata alcuna svolta.

Il presidente degli Stati Uniti ha ripetutamente affermato che Teheran sta spingendo per un accordo, mentre i negoziati sono stati recentemente interrotti.

Il conflitto sta causando alti costi militari ed economici e sta mettendo a dura prova le forniture energetiche e l'economia globale.

Finora, Trump ha chiaramente fallito nel raggiungere il suo obiettivo di una soluzione migliore per l'Iran rispetto al suo predecessore Barack Obama.

Fonte preferita Ora puoi impostare blue News come tua fonte di notizie preferita su Google. Clicca sul pulsante, seleziona la casella accanto a blue News – fatto! Imposta qui →

L'accordo eternamente vicino

Così vicino eppure così lontano: secondo Donald Trump, la fine della guerra è praticamente dietro l'angolo, ma è così da ormai diverse settimane.

Accordo o non accordo 24 marzo: «Direi che ci sono ottime possibilità di fare un accordo. [...] Potrebbe benissimo concludersi con un ottimo affare».

«Direi che ci sono ottime possibilità di fare un accordo. [...] Potrebbe benissimo concludersi con un ottimo affare». 16 aprile: «Vedremo cosa succederà. Ma credo che siamo vicini alla conclusione di un accordo con l'Iran».

«Vedremo cosa succederà. Ma credo che siamo vicini alla conclusione di un accordo con l'Iran». 17 aprile: «Siamo molto vicini. Sembra che l'intesa sarà molto buona per tutti. E ne siamo molto vicini».

«Siamo molto vicini. Sembra che l'intesa sarà molto buona per tutti. E ne siamo molto vicini». 6 maggio: «Abbiamo avuto ottimi colloqui nelle ultime 24 ore ed è molto probabile che raggiungeremo un accordo».

«Abbiamo avuto ottimi colloqui nelle ultime 24 ore ed è molto probabile che raggiungeremo un accordo». 19 maggio: «Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti e altri [...] pensano di essere molto vicini a un accordo».

«Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti e altri [...] pensano di essere molto vicini a un accordo». 28 maggio: «Gli Stati Uniti e l'Iran raggiungono un accordo, ma hanno bisogno dell'approvazione finale di Trump, dicono i funzionari», titola «Axios».

«Gli Stati Uniti e l'Iran raggiungono un accordo, ma hanno bisogno dell'approvazione finale di Trump, dicono i funzionari», titola «Axios». 29 maggio: «Trump si dirige alla Situation Room per la decisione finale sull'accordo con l'Iran, riporta Iran International».

Il 79enne commenta la recente cancellazione dei colloqui da parte dell'Iran alla «NBC News»: «Se non vogliono parlare, per me va bene. Penso che vada bene così. Nemmeno io voglio necessariamente parlare. Lo facciamo già troppo».

Come Trump alimenta le aspettative

Una cosa è continuare ad annunciare l'avvicinarsi della pace per influenzare i mercati e l'elettorato e un'altra è fingere che l'avversario si sia già arreso.

L'Iran implora pietà, ancora e ancora 26 marzo: «Loro implorano un accordo, io no. Stanno implorando un'intesa».

«Loro implorano un accordo, io no. Stanno implorando un'intesa». 1 maggio: «Vogliono fare un accordo, ma io non sono soddisfatto. L'Iran vuole accordarsi».

«Vogliono fare un accordo, ma io non sono soddisfatto. L'Iran vuole accordarsi». 3 maggio: «Sono molto occupato dalle chiamate degli iraniani che vogliono fare un buon accordo».

«Sono molto occupato dalle chiamate degli iraniani che vogliono fare un buon accordo». 19 maggio: «Stanno implorando per un accordo. Forse dobbiamo dare loro un altro grande colpo. Non lo so ancora».

«Stanno implorando per un accordo. Forse dobbiamo dare loro un altro grande colpo. Non lo so ancora». 22 maggio: «L'Iran muore dalla voglia di fare un accordo».

«L'Iran muore dalla voglia di fare un accordo». 27 maggio: «Vogliono solo fare un accordo, non credo che abbiano scelta».

«Vogliono solo fare un accordo, non credo che abbiano scelta». 1 giugno: «L'Iran vuole davvero fare un accordo, e sarà un buon accordo per gli Stati Uniti e per coloro che sono con noi».

Colpisce il fatto che Trump ammetta alla «NBC News» che il suo governo non è stato nemmeno informato dell'interruzione dei negoziati. Alla faccia della qualità della sua diplomazia.

Le scuse

Quando le cose non vanno come previsto, a volte è necessaria una spiegazione.

«Ho a che fare con giocatori molto intelligenti», ha dichiarato Trump il 16 maggio al «New York Times»: «Si tratta di persone davvero intelligenti e di persone violente e feroci. E alcune persone molto gentili. E alcune molto simpatiche, ma violente; sono diventate violente».

«Non sono dei cretini, in realtà sono molto intelligenti in un certo senso. E sono bravi a negoziare», aveva affermato ancora prima, il 26 marzo, il presidente degli Stati Uniti a proposito del regime di Teheran.

«Sono pessimi combattenti, ma sono buoni negoziatori».

Contenuto Esterno Questi contenuti provengono da provider esterni come YouTube, TikTok o Facebook. Per visualizzare questi contenuti, abilita "Pubblicità Swisscom su piattaforme di terze parti". Impostazioni dei Cookie

Due giorni dopo, ha replicato con la nuora Lara Trump su «Fox News»: «Sono ottimi negoziatori, sono intelligenti, ma alla fine abbiamo in mano tutte le carte perché li abbiamo sconfitti militarmente».

Trump on Iran: A deal that would not be good for us is the line. We’re playing it out—we will see. They're very good negotiators, crafty. In the end, we have all the cards. pic.twitter.com/anSEzp9yZe — Acyn (@Acyn) May 28, 2026

Tuttavia, il numero 1 della Casa Bianca non è solo in contrasto con gli «astuti» iraniani, ma anche con coloro che lo stanno pugnalando alle spalle sul fronte interno.

Il 19 maggio ne parla nel cantiere della sala da ballo di Washington. «Come ci si deve sentire quando si negozia, si vince ogni punto e poi si dice: 'A Washington vogliono impedirti di negoziare'?», si lamenta Trump.

«È solo politica. Sono i dummocratici (Dumm, in inglese sta per stupido). Sono stupidi. È un nome nuovo. È un nome molto accurato».

Contenuto Esterno Questi contenuti provengono da provider esterni come YouTube, TikTok o Facebook. Per visualizzare questi contenuti, abilita "Pubblicità Swisscom su piattaforme di terze parti". Impostazioni dei Cookie

In risposta alle critiche, il 1° giugno il tycoon ha chiesto di non essere ostacolato: «I Dummocratici e alcuni Repubblicani apparentemente non patriottici non capiscono che è molto più difficile per me fare il mio lavoro correttamente e negoziare quando gli scagnozzi politici stanno 'twittando' negativamente a un livello senza precedenti?».

Il post di Trump del 1° giugno. TruthSocial/@realDonaldTrump

Il suo post si conclude con: «Sedetevi e rilassatevi, tutto si risolverà alla fine. Succede sempre!».

I costi della guerra

Sebbene la fase calda della guerra in Iran sia durata «solo» dal 28 febbraio all'8 aprile, è costata allo Zio Sam molte munizioni.

Il think tank Center for Strategic and International Studies di Washington scrive che ci vorranno «molti anni» per sostituire i missili di difesa aerea THAAD e Patriot e i missili da crociera Tomahawk.

Allo stesso tempo, la «BBC» ha analizzato i danni alle basi americane in Medio Oriente utilizzando i dati satellitari: secondo questi sono almeno 20 le basi colpite, ma alcuni analisti britannici hanno ipotizzato addirittura 28 strutture danneggiate.

Contenuto Esterno Questi contenuti provengono da provider esterni come YouTube, TikTok o Facebook. Per visualizzare questi contenuti, abilita "Pubblicità Swisscom su piattaforme di terze parti". Impostazioni dei Cookie

Non è l'unica cosa che i contribuenti statunitensi devono pagare. Anche i prezzi del carburante stanno aumentando nelle stazioni di servizio.

Donald Trump inizialmente finge che la guerra in Iran non abbia alcun impatto sugli Stati Uniti. Il 1° maggio ammette: «Abbiamo un piccolo aumento del prezzo della benzina. Ma poi sarà più economica di prima. [Il prezzo] crollerà».

Trump on his message to Americans suffering because of high gas prices: "Once you explain that this is all about Iran having a nuclear weapon, people are willing to pay a little bit more."



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 1. Juni 2026 um 21:30

Questo è ancora da vedere. Ora che la produzione di petrolio e gas in Medio Oriente è stata danneggiata, ci vorrà del tempo per tornare ai livelli prebellici.

Nel frattempo, l'armamento di Trump sta pesando sull'intera economia globale, e non solo per i prezzi dell'energia.

«Il tempo sta per scadere per evitare la crisi della sicurezza alimentare globale», avverte l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, perché i fertilizzanti non possono più passare attraverso lo Stretto di Hormuz.

Alla fine di marzo, Oxford Economics ha avvertito :«Una guerra prolungata in Iran potrebbe far precipitare l'economia globale in recessione».

La «debacle» di Obama... irraggiungibile per Trump

La pace nel Golfo Persico non è in vista.

«Non mi interessa. Non mi interessa davvero», dice il presidente statunitense alla «CNBC» a proposito della cancellazione dei colloqui, che stavano «iniziando a diventare molto noiosi comunque».

Allo stesso tempo, il 1° giugno ha scritto sul social Truth: «I colloqui continueranno, e a ritmo serrato». Chi ci capisce qualcosa?

Contenuto Esterno Questi contenuti provengono da provider esterni come YouTube, TikTok o Facebook. Per visualizzare questi contenuti, abilita "Pubblicità Swisscom su piattaforme di terze parti". Impostazioni dei Cookie

Ciò che la Casa Bianca può negoziare con Teheran, a lungo termine, a questo punto è scritto nelle stelle. Il fatto è che il controllo dello Stretto di Hormuz è in discussione, a differenza di quando, prima dell'attacco di Trump, la via d'acqua era ancora liberamente navigabile.

Per Washington sarà difficile raggiungere un accordo simile a quello di Barack Obama. Il Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) del 2015 regolamentava e monitorava la produzione di uranio in cambio di un alleggerimento delle sanzioni.

Contenuto Esterno Questi contenuti provengono da provider esterni come YouTube, TikTok o Facebook. Per visualizzare questi contenuti, abilita "Pubblicità Swisscom su piattaforme di terze parti". Impostazioni dei Cookie

Trump ha sottolineato che potrebbe superare questo risultato: «L'accordo con l'Iran o sarà un grande e significativo accordo, o non ci sarà», ha scritto sul social Truth il 25 maggio.

Contenuto Esterno Questi contenuti provengono da provider esterni come YouTube, TikTok o Facebook. Per visualizzare questi contenuti, abilita "Pubblicità Swisscom su piattaforme di terze parti". Impostazioni dei Cookie

E ancora: «Sarà l'esatto contrario del disastro del JCPOA negoziato dalla fallimentare amministrazione Obama, che è un percorso diretto e aperto verso un'arma nucleare per l'Iran».

Contenuto Esterno Questi contenuti provengono da provider esterni come YouTube, TikTok o Facebook. Per visualizzare questi contenuti, abilita "Pubblicità Swisscom su piattaforme di terze parti". Impostazioni dei Cookie

Ora l'Iran vuole il controllo dello Stretto di Hormuz, non scende a compromessi sull'uranio, chiede risarcimenti e la revoca delle sanzioni, tutto questo mentre l'economia globale soffre.

Donald Trump ha decisamente fallito con l'Iran.