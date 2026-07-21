Molti tifosi spagnoli erano in viaggio durante la finale dei Mondiali. Il pilota dell'aereo ha quindi voluto informare i passeggeri di com'era finito l'incontro, scatenando l'entusiasmo a bordo. Un altro comandante ha invece fatto uno scherzo annunciando la vittoria dell'Argentina. Una battuta che probabilmente non è stata apprezzata da tutti...

Per alcuni tifosi spagnoli la notizia della vittoria della loro Nazionale ai Mondiali di calcio 2026 è arrivata direttamente in volo.

Il comandante di un aereo che era in viaggio durante la finale tra Spagna e Argentina ha infatti voluto annunciare ai passeggeri, chiaramente ignari di come stava andando la partita, il successo della Roja, scherzando anche sulle maglie con una sola stella: «Mi dispiace per chi le indossa, perché dovrà cambiarle!».

Il riferimento è alla seconda stella che la squadra iberica potrà aggiungere sullo stemma dopo il trionfo di domenica.

L'annuncio ha chiaramente scatenato l'entusiasmo dei tifosi presenti a bordo, tra applausi, cori e festeggiamenti.

Contenuto Esterno Questi contenuti provengono da provider esterni come YouTube, TikTok o Facebook. Per visualizzare questi contenuti, abilita "Pubblicità Swisscom su piattaforme di terze parti". Impostazioni dei Cookie

Il pilota annuncia la vittoria... dell'Argentina

È invece andata in maniera decisamente diversa su un altro aereo in volo più o meno nello stesso momento, sempre durante la finale dei Mondiali.

In questo caso, infatti, il pilota spagnolo ha voluto fare uno scherzo ai passeggeri annunciando un risultato fittizio. Dopo aver parlato dell'incontro, infatti, ha detto: «Congratulazioni agli argentini!».

Ma poi, pochi secondi dopo, il comandante ha rivelato la verità, cioè che a vincere è stata la Spagna.

Una battuta che probabilmente non è stata apprezzata da tutti...