«Oggi cade l'ultimo muro dell'Europa occidentale. Stiamo aprendo un nuovo tempo pieno di opportunità per gli andalusi che vivono nel campo di Gibilterra».

Le persone fanno la fila al confine tra la Spagna e Gibilterra; sullo sfondo, gli operai hanno già iniziato a smantellare il posto di frontiera.

Dopo oltre un secolo Il confine più fastidioso d'Europa è finalmente sparito, ecco dove

Lo ha detto oggi il premier spagnolo, Pedro Sanchez, nel presiedere a mezzogiorno la cerimonia per l'eliminazione della «Verja», la barriera frontaliera terrestre tra Gibilterra e il Campo di Gibilterra, dopo l'entrata in vigore dell'accordo fra l'Unione Europea e il Regno Unito sullo status post-Brexit della Rocca.

Accompagnato dal ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Albares, Sanchez ha abbracciato il primo ministro di Gibilterra, Fabian Picardo, dopo la rimozione materiale e simbolica del vecchio confine terrestre della frontiera, effettuata da un'autogru, fra gli applausi dei cittadini e delle autorità.

«Abbiamo finalmente superato una vecchia maniera di fare politica», ha affermato il presidente del governo spagnolo nel suo intervento, in riferimento alla disputa secolare fra Spagna e Regno Unito sulla sovranità sulla Rocca.

«La politica raggiunge la sua massima dignità quando trova il coraggio necessario per risolvere conflitti incancreniti», ha aggiunto, sottolineando che «si apre una nuova tappa per la convivenza, la prosperità e il futuro condiviso» per il Campo di Gibilterra e la Rocca.

Nuova fase nei rapporti tra Gibilterra e Spagna

Oggi scompare così la cosiddetta «Verja» e si apre una nuova fase nelle relazioni tra Gibilterra e Spagna. Il confine, eretto nel XX secolo, è legato al trattato di Utrecht del 1713. L'accordo Ue-Regno unito pone fine a una disputa che dura da più di trecento anni.

L'applicazione dell'accordo elimina i controlli sulle persone alla frontiera terrestre. Ogni giorno migliaia di persone attraversano il confine tra Spagna e Gibilterra per lavorare, studiare, fare acquisti o visitare i familiari, mentre le economie e le comunità di entrambi i lati mantengono stretti legami.

La soppressione dei controlli cambia la mobilità, il commercio e il mercato del lavoro della zona, ma non modifica le posizioni di Spagna e Regno Unito sulla sovranità della Rocca né ne altera lo status.