Nel suo discorso per il 250° anniversario degli USA, disturbato dal maltempo a Washington, sabato Donald Trump ha tessuto le lodi degli del Paese, definendolo un «capolavoro della storia dell’umanità». Ha rinnovato gli attacchi contro i suoi oppositori politici, definiti «comunisti».

Durante la notte – rinfrescata dal temporale che in prima serata aveva costretto all’evacuazione temporanea dell’immensa spianata verde del National Mall –, Donald Trump ha tenuto un nuovo discorso patriottico e ha reso omaggio a numerosi veterani, figure molto rispettate negli Stati Uniti.

Ma non ha tenuto il grande comizio in stile campagna elettorale che aveva promesso.

«Questa bandiera è lo stendardo della nazione più straordinaria, più eccezionale e più incredibile che sia mai esistita sulla Terra», ha affermato, descrivendo gli Stati Uniti come «la terra della libertà».

La retorica della «minaccia comunista»

Il presidente repubblicano ha tuttavia approfittato di questa occasione per ribadire la sua retorica del momento contro la «minaccia comunista» che, secondo lui, rappresenta l’opposizione democratica, dopo una serie di vittorie alle primarie dei candidati dell’ala sinistra del partito e in vista delle cruciali elezioni di metà mandato all’inizio di novembre.

«I nostri soldati non hanno combattuto sui campi di battaglia di tutto il mondo perché questa terribile minaccia riemergesse qui, in America», ha affermato. «Non permetteremo che ciò accada.»

Già il giorno prima, dall'emblematico Monte Rushmore, aveva affermato che l'identità americana era oggetto di una «nuova offensiva» da parte di «radicali ed estremisti» e aveva parlato di una «ricomparsa della minaccia comunista sul nostro territorio».

Il maltempo causa problemi

Il discorso di Trump, terminato poco prima di mezzanotte, è stato posticipato di un’ora e mezza dopo che il Mall ha dovuto essere evacuato a causa di un temporale.

In precedenza, il presidente – che ha fatto di tutto per trasformare questo anniversario degli Stati Uniti in una celebrazione della propria persona – aveva affermato sulla sua piattaforma Truth Social che avrebbe tenuto il suo discorso «qualunque cosa accada».

«Non lascerò che un po’ di pioggia rovini il nostro 250° anniversario», ha scritto. Aveva promesso il più grande spettacolo pirotecnico del mondo: 850'000 fuochi d’artificio per 40 minuti.

I fuochi per il 4 luglio. KEYSTONE/EPA/MATTHEW KAMINSKY

Nonostante l'ora tarda e la confusione, migliaia di persone sono tornate ad affollarsi davanti al palco allestito tra l'obelisco del Monumento a Washington e il Lincoln Memorial.

Poche ore prima, quando era stata ordinata l'evacuazione, questa era stata accolta dai fischi degli spettatori, con centinaia di persone che si rifiutavano di andarsene. Alcuni agenti di polizia muniti di fischietti si sono adoperati per allontanare dal luogo i più resistenti.

Ondata di caldo negli USA

Questo particolare «Independence Day», a 250 anni dall'adozione della Dichiarazione d'Indipendenza a Filadelfia, che segnò la separazione delle tredici colonie dalla Corona britannica, ha coinciso con un'ondata di caldo soffocante nella parte orientale degli Stati Uniti.

A New York, il grandioso spettacolo pirotecnico è stato anticipato a causa del maltempo.

Nonostante il caldo, a Filadelfia si sono formate fin dalle prime ore del mattino code davanti alla famosa Liberty Bell e all’Independence Hall, dove fu firmata la Dichiarazione d’indipendenza.

«Soffrire un po’ per il caldo non è nulla in confronto a ciò che molte persone hanno sacrificato per garantirci questa libertà in questo paese straordinario», ha affermato Randy Cole, funzionario in pensione intervistato a Washington, dove numerosi passanti sfoggiavano i colori o le stelle della bandiera statunitense.

Anche celebrazioni alternative

Patrick Thompson, un insegnante di Alexandria, nei pressi di Washington, ha preferito festeggiare in famiglia con un tradizionale barbecue, tenendosi alla larga dalle cerimonie ufficiali.

«È fantastico festeggiare questo 250° anniversario», ma «perché deve portare l'impronta di Trump?», si chiede in un'intervista all'AFP.

«L’America che celebro non è quella dell’odio e della polarizzazione», confida Rajesh Mirchandani, di origini indiane e diventato cittadino americano a febbraio. «È quella in cui persone cordiali, modeste e spiritose continuano a lavorare insieme per costruire qualcosa di meglio».

Segno delle divisioni che attraversano il Paese, questa mattina a Washington hanno sfilato uomini mascherati, alcuni dei quali sventolavano bandiere confederate e altri sfoggiavano l’emblema del movimento suprematista Patriot Front, scandendo «Riprendiamoci l’America!».

Il messaggio di Papa Leone XIV

In un messaggio di «auguri a tutti gli americani», Leone XIV, il primo papa statunitense, critico nei confronti della politica migratoria di Donald Trump, ha reso omaggio «alle speranze, ai sacrifici e al contributo degli immigrati che fanno parte della storia di questo Paese sin dai suoi albori».

Secondo un recente sondaggio dell'Università di Quinnipiac, il 61% degli statunitensi ritiene che il proprio Paese non sia all'altezza degli ideali enunciati nella Dichiarazione d'Indipendenza del 1776.