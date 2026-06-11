Un gruppo di oltre 20 ex magistrati dell'Alta corte e riconosciuti costituzionalisti colombiani sostiene che la nazionalità statunitense del candidato della destra Abelardo de la Espriella sarebbe incompatibile con l'eventuale esercizio della presidenza del paese.

Ecco perché

Ecco perché Il favorito alle presidenziali in Colombia sarebbe incompatibile a rivestire la carica, secondo i giuristi

Il ballottaggio del 21 giugno vedrà contrapposti de la Espriella e il candidato della sinistra Iván Cepeda, sostenuto dal presidente uscente Gustavo Petro.

Al primo turno, il candidato conservatore ha ottenuto il 43,74% delle preferenze, superando il 40,90% di Cepeda. L'avvocato e uomo d'affari di 47 anni è dato per favorito dai sondaggi anche al secondo turno.