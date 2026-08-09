L'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden è affetto dal cancro. Suo figlio Hunter descrive la estenuante lotta contro la malattia e vorrebbe che suo padre si lamentasse più spesso.

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo quanto riferito dal figlio, il cancro alla prostata di Joe Biden si è ulteriormente diffuso.

L'ottantatreenne soffre di forti dolori ed è indebolito.

Biden è sottoposto a cure mediche. Riepilogo creato con

Secondo quanto riferito dal figlio Hunter, il cancro alla prostata dell’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è diffuso e gli sta causando dolore.

In un’intervista rilasciata all’emittente britannica BBC, ha affermato che il tumore è arrivato alle ossa dell’ottantatreenne e ha sviluppato metastasi anche in altre parti del corpo.

È «molto doloroso» e «molto logorante», il cancro gli rende la vita difficile. «È davvero triste assistere a tutto questo».

«L’unica cosa che posso dire su mio padre e sulle sue attuali condizioni di salute è: vorrei che si lamentasse più spesso», ha affermato Hunter Biden.

«È ancora oggi il fulcro della nostra famiglia», ha aggiunto. «È il miglior padre, il miglior marito, il miglior nonno.»

Tumore particolarmente aggressivo

Il predecessore democratico di Donald Trump aveva reso nota la sua malattia nel maggio 2025, solo pochi mesi dopo aver lasciato la Casa Bianca.

Secondo quanto comunicato in precedenza dal suo ufficio, si tratta di una forma particolarmente aggressiva e in stadio avanzato della malattia, ma curabile. Nell’ottobre dello scorso anno era stato reso noto che si stava sottoponendo a radioterapia e terapia ormonale per combattere il cancro alla prostata.

Biden ha lasciato la carica nel gennaio 2025. Da allora appare raramente in pubblico.

In realtà, avrebbe voluto candidarsi per i Democratici alle elezioni presidenziali del 2024. Tuttavia, nel corso dell’anno elettorale le perplessità sono aumentate e i dubbi sulle sue condizioni fisiche e mentali si sono fatti sempre più pressanti anche all’interno del suo stesso partito.

Di fronte alla crescente pressione, si è ritirato dalla corsa pochi mesi prima delle elezioni. Al suo posto si è candidata la sua vice, Kamala Harris, che ha perso le elezioni contro il repubblicano Trump.