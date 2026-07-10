Un aereo di Ryanair in volo da Salonicco a Monaco di Baviera è tornato all’aeroporto di partenza poco dopo il decollo. Come riferiscono i passeggeri, un finestrino si è rotto. Un uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

Hai fretta? blue News riassume per te Un aereo di Ryanair in volo da Salonicco a Monaco di Baviera è tornato all'aeroporto di partenza poco dopo il decollo.

Secondo i passeggeri, si è sentito un forte boato, un finestrino si è frantumato e sono cadute le maschere di ossigeno. Gli altri passeggeri hanno trattenuto l’uomo seduto accanto al finestrino danneggiato per evitare che cadesse fuori.

Ryanair e le autorità non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito all'accaduto.

Come riportato dall'emittente radiofonica greca, sono state avviate delle indagini. Riepilogo creato con

Un aereo di Ryanair in volo da Salonicco, in Grecia, verso Monaco di Baviera, in Germania, è tornato all’aeroporto di partenza a seguito di un incidente verificatosi poco dopo il decollo.

Durante il volo si sarebbe sentito un boato, dopodiché un finestrino si sarebbe frantumato, ha riferito una passeggera alla Deutsche Presse-Agentur (dpa). Gli altri passeggeri avrebbero trattenuto il passeggero seduto accanto al finestrino danneggiato.

«La sua testa e le sue spalle spuntavano dalla finestra in frantumi», ha raccontato un’altra testimone oculare alla radio greca ERT. Altri passeggeri sarebbero riusciti a tirare indietro l’uomo.

Nella cabina sono cadute le maschere di ossigeno, come si vede nelle foto e nei video pubblicati sui social network.

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Il pilota avrebbe quindi interrotto il volo e sarebbe rientrato all'aeroporto di Salonicco, riferisce la passeggera. Il rientro è durato ancora circa 20 minuti dopo l'incidente.

Ryanair non ha ancora preso posizione

Il passeggero che sedeva accanto al finestrino danneggiato sarebbe stato trasportato dai soccorsi in un ospedale di Salonicco, come rende noto l'emittente radiofonica greca. L’uomo sarebbe originario della Serbia.

In un primo momento non è stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale da parte di Ryanair o delle autorità competenti in merito all'incidente. Secondo l'ERT sarebbero state avviate delle indagini.