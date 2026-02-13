Il governo del Messico ha annunciato azioni legali e non solo diplomatiche contro l'agenzia per la migrazione USA (ICE) dopo l'uccisione di un connazionale il 7 luglio a Houston durante un'operazione di controllo.

Secondo dati del governo messicano sono 17 i connazionali morti negli ultimi due anni in circostanze legate all'ICE. (Foto archivio)

Lo ha reso noto oggi la presidente Claudia Sheinbaum precisando che tali azioni consisteranno nella «presentazione di denunce formali ai procuratori statali statunitensi e al Dipartimento di Giustizia USA in merito ai decessi di cittadini messicani in custodia e durante le operazioni dell'ICE».

Parallelamente verranno portate avanti anche azioni civili, con l'invio di lettere di diffida alle società private che gestiscono i centri di detenzione, in cui verranno evidenziate le presunte violazioni dei diritti umani.

In collaborazione con le organizzazioni della società civile, verrà presentata inoltre una richiesta alla Commissione Interamericana per i Diritti Umani (CIDH) per l'adozione di misure precauzionali a tutela dei cittadini messicani detenuti nei centri di detenzione e una richiesta all'Alto Commissario per i Diritti Umani ONU di estendere la sua attenzione ai nuovi casi registrati.

Secondo dati del governo messicano sono 17 i connazionali morti negli ultimi due anni in circostanze legate all'ICE, di cui 14 sono deceduti in custodia, all'interno dei centri di detenzione, mentre sono tre i morti durante operazioni di controllo, come nell'ultimo caso di Houston, con l'uccisione di Lorenzo Salgado.