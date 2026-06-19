Così sulla rete sociale X il ministro della sicurezza nazionale dello Stato ebraico Itamar Ben-Gvir, dopo che è stata diffusa la notizia di quattro militari uccisi dall'organizzazione paramilitare islamista sciita e antisionista Hezbollah in Libano.

«Con tutto il rispetto per gli americani, Israele deve chiarire all'intero mondo che il sangue dei nostri figli e la sicurezza dei nostri cittadini non sono alla mercé di nessuno. Tutto il Libano deve bruciare. Il nostro dovere supremo è proteggere i cittadini di Israele e i soldati dell'Idf, e questo impegno prevale su ogni altra considerazione».

«Ho detto al primo ministro (Benyamin Netanyahu, ndr), anche nelle nostre riunioni private: per ogni lacrima di una madre israeliana, mille madri libanesi devono piangere», ha ribadito il ministro dell'estrema destra israeliana.

«Basta con questo ping-pong. In Medio Oriente non si vince con risposte misurate e con la moderazione, bisogna scatenarsi. Annientare. Sconfiggere il terrorismo».

«Una mattinata difficile (...). È ora di parlare con il fuoco. E di aprire le porte dell'inferno», scrive su X dal canto suo il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich.

Pasdaran sempre pronti a colpire i nemici

La risposta dei pasdaran non ha tardato.

«Se il nemico intende proseguire con i suoi eccessi, il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica diventerà una forza ancora più potente di prima su terra, mare, aria e su tutti i campi di battaglia, e al minimo accenno da parte di Mojtaba Khamenei, infliggerà loro una sconfitta storica ben più grave», si leggio in un messaggio dei Guardiani della rivoluzione inviato alla Guida suprema, riportato dal canale televisivo Iran International.

«L'amata nazione e i guerrieri dell'Islam sono come una solida montagna, sostenuti dai loro statisti».

La Francia richiama Israele

Intanto, il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot, intervistato dall'emittente radiofonica pubblica France Info, ha affermato che Israele deve «rispettare» il protocollo d'accordo firmato mercoledì fra l'Iran e gli Stati Uniti, che prevede la «cessazione delle ostilità» anche in Libano.

«Quell'accordo prevede la cessazione delle ostilità, il governo israeliano deve rispettarlo e gli Stati Uniti in particolare devono esercitare tutta la pressione necessaria sul governo israeliano affinché lo faccia».

Barrot ha anche lanciato un appello a non «attribuire significato eccessivo» al rinvio dei colloqui tra USA e Iran sul Bürgenstock, ma ha aggiunto che «il più difficile arriva adesso».

Il capo della diplomazia dell'Esagono sostiene che non bisogna essere preoccupati: «Il difficile arriva adesso ma quella riunione in Svizzera avrebbe perso parte del suo interesse nella misura in cui l'accordo era già stato firmato a Versailles».