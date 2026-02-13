«Dico al popolo di Gaza che continueremo a lavorare in ogni direzione e su ogni fronte finché non avremo alleviato il dolore e la sofferenza che vi affliggono. Difendere la Cisgiordania occupata è una responsabilità», afferma Khalil al-Hayya in una nota.

Tra le priorità, anche «la cessazione completa dell'aggressione israeliana», e inoltre «continuare ad agire su tutti i fronti per il bene di Gaza, della Cisgiordania, di Gerusalemme e dei prigionieri. La nostra priorità è anche raggiungere l'unità nazionale, e per questo motivo tendiamo la mano a tutti».