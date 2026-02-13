Il dipartimento della difesa degli Stati Uniti ha desecretato nuovi documenti sugli UFO. Il materiale comprende video, fotografie e documenti storici relativi a oggetti volanti ancora senza spiegazione, tra cui immagini particolarmente nitide registrate sul Mar Cinese Orientale.

Ecco di che si tratta Il Pentagono pubblica nuovi e misteriosi video sugli UFO

Hai fretta? blue News riassume per te Il Pentagono ha pubblicato una nuova serie di video, foto e documenti relativi a oggetti volanti non identificati.

Tra le altre cose, sono visibili immagini particolarmente nitide di un oggetto misterioso sopra il Mar Cinese Orientale.

Il governo statunitense sottolinea però che i file non costituiscono una prova dell'esistenza di vita extraterrestre, ma fanno parte di un'iniziativa volta a garantire la trasparenza. Riepilogo creato con

Gli Stati Uniti hanno reso pubblici nuovi documenti finora riservati sugli oggetti volanti non identificati.

Venerdì il dipartimento della difesa ha diffuso la quarta tranche dell’iniziativa per la trasparenza «Pursue», che comprende decine di nuovi documenti, fotografie, video e registrazioni audio relativi ai cosiddetti UAP, acronimo di «Unidentified Anomalous Phenomena», più comunemente definiti UFO.

Particolare attenzione ha suscitato il filmato di un oggetto volante apparentemente composto da due sezioni, ripreso durante una missione militare statunitense sopra il Mar Cinese Orientale.

Secondo un rapporto investigativo del 2025, l’oggetto non ha potuto essere identificato con certezza neppure dopo l’analisi dei dati raccolti dai sensori. Stando al Pentagono, si tratta di alcune delle immagini più nitide pubblicate finora nell’ambito del progetto.

Documenti risalenti fino agli anni Quaranta

Il materiale appena desecretato comprende complessivamente 40 file, tra video, immagini, registrazioni audio e documenti. I contenuti coprono un arco temporale che va dalla fine degli anni Quaranta al 2025.

Anche questa foto dovrebbe mostrare un UFO. Screenshot X

Tra i documenti storici figura anche il verbale di una conferenza tenutasi a Los Alamos nel 1949.

In quell’occasione militari, scienziati, rappresentanti dell’FBI e membri dell’allora commissione per l’energia atomica discussero dei misteriosi «bolidi verdi» osservati nei pressi di sensibili impianti nucleari.

All’epoca furono prese in considerazione diverse spiegazioni, tra cui quella dei meteoriti. Nel verbale però gli astronomi coinvolti sottolineavano che un fenomeno simile non era mai stato osservato in occasione della caduta di meteoriti.

Dubbi anche su un «pallone deformato»

Tra i documenti appena pubblicati compare anche un rapporto relativo a un avvistamento avvenuto nel 2020 sopra l’Atlantico.

I testimoni descrissero l’oggetto come un «grande pallone leggermente deformato». Il rapporto fu redatto nell’ambito di un’indagine di routine della Marina statunitense sulla presenza di oggetti non autorizzati nello spazio aereo controllato durante esercitazioni militari.

Come in numerosi altri casi, anche questo avvistamento resta ufficialmente senza spiegazione.

Trump accelera la pubblicazione dei documenti

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato già alcuni mesi fa la pubblicazione graduale dei dossier sugli UFO, motivando la decisione con il forte interesse dell’opinione pubblica per gli oggetti volanti non identificati e per l’eventuale esistenza di forme di vita extraterrestri.

Il Pentagono ha ora confermato che la diffusione dei documenti proseguirà. Considerata l’enorme quantità di materiale, nuovi file, immagini e video saranno pubblicati a intervalli di alcune settimane.

Resta da vedere se tra questi documenti emergerà mai una prova inequivocabile dell’esistenza di vita extraterrestre.

Finora il dipartimento della difesa si è limitato a sottolineare che numerosi episodi non hanno ancora trovato una spiegazione definitiva.