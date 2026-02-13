In Perù, la neo presidente di destra Keiko Fujimori ha annunciato che il suo governo si sta preparando ad aderire allo 'Scudo delle Americhe', l'alleanza di Paesi della regione guidata dal presidente Usa, Donald Trump, per combattere il narcotraffico.

Il Perù sta attraversando la sua peggiore crisi di sicurezza degli ultimi decenni, con il numero di omicidi aumentato di 2,6 volte tra il 2018 e il 2025. Fujimori già in campagna elettorale aveva promesso una linea dura contro la criminalità.

«Approfondiremo le nostre eccellenti relazioni con gli Stati Uniti, un partner, un alleato e un amico strategico», ha dichiarato il ministro degli Esteri peruviano, Carlos Espá.

Allo 'Scudo delle Americhe' – un'iniziativa che mira a coordinare la condivisione di informazioni e la cooperazione in materia giudiziaria e di polizia per combattere la criminalità organizzata oltre i propri confini – hanno già aderito Argentina, Cile, Panama e Costa Rica.

Si prevede che a breve entrerà anche la Colombia, il più grande produttore mondiale di cocaina, secondo quanto anticipato dal presidente eletto, il trumpiano Abelardo de la Espriella, la cui cerimonia di insediamento si svolgerà il 7 agosto a Cali.