Il legale della famiglia solleva un nuovo interrogativo: il bambino fu reinserito due giorni dopo, quando l’organo era già stato assegnato.

Il bimbo è deceduto il 21 febbraio a Napoli (immagine d'archivio d'illustrazione).

Hai fretta? blue News riassume per te Un cuore compatibile con il piccolo Domenico sarebbe stato disponibile il 2 febbraio, proprio mentre il bambino veniva temporaneamente escluso dalla lista dei trapianti.

Sarebbe stato reinserito il 4 febbraio, quando però l’organo era già stato assegnato a un altro paziente.

L’avvocato della famiglia definisce la circostanza inquietante e chiede che venga approfondita dagli inquirenti.

Domenico era ricoverato dopo il fallimento del trapianto del 23 dicembre, al centro di un’indagine anche per le modalità di trasporto e conservazione del cuore.

Sette medici sono indagati per omicidio colposo in concorso.

Un cuore pediatrico compatibile sarebbe stato disponibile il 2 febbraio.

Proprio quel giorno, però, il piccolo Domenico sarebbe stato temporaneamente escluso dalla lista dei pazienti trapiantabili.

Quando il bambino vi sarebbe rientrato, 48 ore più tardi, l’organo era ormai stato assegnato a un altro ricevente.

È il nuovo elemento emerso nell’inchiesta sulla morte del bimbo, deceduto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo il fallimento del trapianto eseguito il 23 dicembre 2025.

Secondo quanto riportato da «Oggi», Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia, avrebbe individuato questa circostanza nella documentazione acquisita durante il procedimento che coinvolge sette medici, indagati per omicidio colposo in concorso.

Il cuore segnalato da Bologna

La disponibilità sarebbe stata comunicata da Bologna il 2 febbraio. Si trattava, secondo il legale, del cuore di un donatore pediatrico compatibile con Domenico.

Nella stessa giornata, su richiesta dei cardiochirurghi napoletani, il bambino sarebbe stato cancellato dalla lista del Centro regionale trapianti.

La decisione sarebbe stata motivata dai danni riscontrati a diversi organi.

Il quadro clinico sarebbe però migliorato in breve tempo. Domenico sarebbe stato reinserito nella lista il 4 febbraio, quando il cuore era già stato destinato a un altro paziente.

Petruzzi parla di una «trapiantabilità a intermittenza» e definisce la coincidenza «quanto meno inquietante». Per la famiglia, quanto accaduto in quei due giorni deve essere approfondito.

Il primo trapianto fallito

Domenico, due anni e tre mesi, era già stato operato il 23 dicembre. In quel caso, il cuore proveniva da un bambino di quattro anni morto in provincia di Bolzano, ma dopo il trapianto l’organo non aveva iniziato a funzionare.

L’inchiesta in corso si concentra anche sulle modalità di conservazione e trasporto del cuore ricevuto in quel primo trapianto.

L’ipotesi investigativa è che sia stato utilizzato ghiaccio secco, capace di raggiungere temperature vicine agli 80 gradi sotto zero, danneggiando irreversibilmente i tessuti.

Nei verbali dei Nas viene citata anche la fuoriuscita di «fumo freddo» dal contenitore al momento della sua apertura a Bolzano. Un’operatrice avrebbe chiesto spiegazioni all’équipe napoletana, ricevendo il via libera a proseguire.

Sotto esame c’è inoltre il box usato per il trasferimento dell’organo, che non sarebbe stato dotato di un sistema per monitorare la temperatura.

La tesi del legale

Il procedimento riguarda al momento l’ipotesi di omicidio colposo in concorso. Petruzzi ritiene però che la vicenda del cuore disponibile mentre Domenico era fuori dalla lista possa essere compatibile con una contestazione più grave, fino all’omicidio volontario attraverso il dolo eventuale.

Si tratta della tesi avanzata dalla difesa della famiglia e non, allo stato attuale, di un’accusa formulata dalla Procura.

L'indagine si concentra, lo ricordiamo, su sette medici.