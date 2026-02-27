«Sarò presidente ancora per qualche settimana, poi mi dimetterò», ha dichiarato durante un comizio organizzato dal partito di governo, il Partito Progressista Serbo, che si è tenuto a Belgrado.

La Serbia è stata teatro, dal novembre 2024, di un vasto movimento di protesta scatenato dal tragico incidente ferroviario di Novi Sad, che ha causato 16 morti e ha infiammato la rabbia di centinaia di migliaia di cittadini, i quali considerano l'incidente una conseguenza della corruzione dilagante nel Paese. Le rivendicazioni, inizialmente incentrate sull'incidente, si sono poi trasformate in richieste di elezioni anticipate.

Domani, gli studenti hanno organizzato una propria manifestazione a Kraljevo, nella Serbia centrale, per promuovere l'unità nazionale e rinnovare la richiesta di elezioni anticipate.

Il 28 giugno è una data importante in Serbia: commemora la storica battaglia del Campo dei Merli, in cui l'esercito ottomano sconfisse i serbi, l'adozione della prima costituzione e l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo nel 1914.