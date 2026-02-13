Wegner trae le conseguenze da un dibattito durato mesi sulle discusse dichiarazioni relative alla sua gestione della crisi a seguito di un grave blackout avvenuto a gennaio a Berlino.

Wegner è sindaco di Berlino dall'aprile 2023 in una coalizione rosso-nera tra Cdu e Spd. Già poco dopo il grave attentato incendiario alla rete elettrica del 3 gennaio, a seguito del quale 100'000 persone sono rimaste senza corrente, in alcuni casi per giorni, è stato oggetto di forti critiche.

«Sì, ho commesso errori di comunicazione», ha affermato Wegner. «E sì, credetemi, sono io il primo ad esserne infastidito», ha affermato alla stampa.