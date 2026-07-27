Poche ore prima del presunto attentato al Pride di Berlino, Abdul B. ha parlato al telefono con suo padre. Il giovane avrebbe detto al genitore che gli mancava. Successivamente avrebbe sterzato un furgone contro una folla di persone.

Hai fretta? blue News Abdul B. avrebbe investito una folla con un furgone ai margini del Christopher Street Day (CSD), il tradizionale Pride di Berlino.

Suo padre gli avrebbe parlato proprio il giorno del fatto e, secondo quanto da lui stesso dichiarato, non aveva notato nulla di strano.

Il 21enne si sarebbe radicalizzato in precedenza e avrebbe tentato di unirsi all’ISIS. Riepilogo creato con

Una donna è morta e altre 29 persone sono rimaste ferite: sabato Abdul B. avrebbe guidato un furgone contro una folla ai margini del Christopher Street Day (CSD), il tradizionale Pride di Berlino.

Domenica sera il 21enne è morto durante un tentativo di arresto in un complesso di orti urbani a Berlino-Spandau. Nel corso dell'episodio sono stati esplosi anche dei colpi d'arma da fuoco.

Poche ore prima della sua morte, la rivista «Der Spiegel» ha intervistato suo padre, il quale descrive un figlio che fatica a collegare al presunto reato.

Cosa ha detto Abdul B. poco prima del fatto?

Proprio sabato Abdul aveva telefonato a suo padre in Libano.

«Abbiamo parlato normalmente, come ogni giorno», ha detto Tawfik B. al giornale tedesco. Suo figlio gli avrebbe detto che gli mancava e che gli sarebbe piaciuto stare con la famiglia in Libano.

Poco dopo il furgone noleggiato avrebbe investito la folla. Come afferma lui stesso riferito, il padre avrebbe poi cercato «centinaia di volte» di contattare il figlio. L’ultimo dei suoi messaggi sarebbe stato recapitato alle 21:53.

Secondo gli investigatori, Abdul si era radicalizzato. Lo scorso anno avrebbe tentato più volte di unirsi al cosiddetto Stato Islamico.

Come riferito dalla procura generale di Berlino, nel maggio 2025 si è recato in Libano, da dove, a quanto pare, intendeva raggiungere la milizia terroristica in Siria.

Il tentativo è però fallito e Abdul è stato posto in custodia cautelare e in seguito condannato nella capitale tedesca a una pena detentiva per minorenni.

Una famiglia religiosa, ma non estremista

Il padre è originario del sud del Paese islamico e si definisce sciita. Ha affermato che la sua famiglia è religiosa, ma non estremista. Invece suo figlio «amava» i sunniti. L’ISIS è un’organizzazione terroristica estremista sunnita che perseguita anche gli sciiti.

Tawfik avrebbe chiesto ad Abdul, qualche tempo fa, quale fosse la sua posizione riguardo all’ISIS. Il figlio avrebbe definito l’organizzazione «cattiva».

Ciononostante i due hanno discusso sul suo aspetto. «Non gli ho permesso di portare la barba lunga», ha detto il padre. A quanto pare vedeva in questo un possibile segno di estremismo.

Il giovane viveva a Berlino con la madre e due delle sue tre sorelle. I suoi genitori sono divorziati. Come detto dal padre, ha frequentato la scuola fino alla decima classe e in seguito ha lavorato, tra l’altro, come addetto alla sicurezza e autista. Non ha mai avuto un impiego fisso.

«È stato sottoposto a un lavaggio del cervello»

A quanto pare, di notte passava spesso il tempo al cellulare o davanti alla televisione, dormiva molto e spesso si alzava solo nel tardo pomeriggio.

Il padre non riesce a spiegarsi perché suo figlio abbia comunque commesso un gesto del genere. La sua unica ipotesi: «È stato sottoposto a un lavaggio del cervello». La famiglia è sotto shock.

Le indagini sull'attentato e sui possibili complici proseguono.