Il tifone Noul, il più potente ad aver colpito la Cina nel 2026, ha toccato terra questa mattina sulla costa meridionale del paese, spazzando il litorale con forti venti e piogge torrenziali anche a Hong Kong.

Il tifone Noul ha raggiunto stanotte la costa della contea di Huidong, nel sudest della Cina. (foto d'archivio)

Oltre 715'000 sono state costrette ed evacuare nella provincia del Guangdong e centinaia di voli sono stati cancellati, riferisce il «Guardian».

Il tifone porterà piogge intense e torrenziali in gran parte della Cina meridionale per due giorni, hanno avvertito le autorità, mentre Pechino ha dichiarato il massimo livello di allerta per inondazioni improvvise in diverse province.

Noul, che in coreano significa «bagliore dell'alba o del tramonto», il dodicesimo ciclone tropicale dell'anno e il terzo in Cina questo mese, ha colpito la costa della contea di Huidong intorno alle 03.50 (le 21.50 in Svizzera), hanno riferito i funzionari.

Forti venti e piogge intense

Secondo quanto riportato dai media statali, il tifone porterà forti venti e piogge intense nelle province limitrofe come Jiangxi e Hunan, mentre si sposta verso l'interno, e le piogge probabilmente persisteranno fino a martedì.

Le autorità hanno esortato i governi locali a prestare particolare attenzione alle aree a rischio alluvione, come zone montuose e fluviali, cantieri edili, valli e ponti.

L'autorità aeroportuale di Hong Kong ha dichiarato che circa 350 voli sono stati cancellati oggi. Almeno nove persone sono rimaste ferite in tutta la città durante il passaggio del tifone, secondo le autorità. I funzionari hanno affermato che i voli riprenderanno gradualmente questo pomeriggio.